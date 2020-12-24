سامسونج حذفت إعلانًا يسخر من آبل

دبي - يزن راشد - حذفت شركة سامسونج إعلانًا يسخر من شركة آبل لعدم تضمينها الشاحن مع تشكيلة هواتفها الأحدث iPhone 12، وهو الشيء نفسه الذي يُشاع أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لفعله مع تشكيلة هواتف Galaxy S21.

وكان حساب Samsung Caribbean قد نشر منشورًا ضمن فيسبوك في 13 أكتوبر يتضمن صورة للشاحن مع عبارة تقول: مُضمن مع هواتف جالاكسي.

وتفاخر الإعلان بأن هواتف سامسونج تأتي مع أفضل كاميرا وبطارية وأداء وذاكرة وشاشات، كما أنها تشمل أيضًا الشاحن الأساسي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحذف فيها سامسونج إعلانًا ساخرًا من آبل بعد تبنيها الممارسة نفسها التي سخرت عليها في السابق.

وعندما تم إطلاق Galaxy Note 10 دون منفذ لسماعة الرأس، حذفت سامسونج إعلانًا يسخر من هاتف iPhone X لعدم تضمينه منفذًا مماثلًا

وكان لدى سامسونج تفسير لسبب إزالة منفذ سماعة الرأس، وعدم تضمين الشاحن يمكن أن يكون جيدًا جدًا للبيئة.

وبالرغم من الإحراج الذي قد يتعرض له قسم التسويق، يمكن لسامسونج التعامل مع هذا بشكل أفضل مما فعلت آبل.

وعندما أزالت آبل الشاحن من العلبة، غيرت أيضًا الكابل المرفق مع الهاتف، حيث جاء كل جهاز آيفون سابق مزودًا بكابل USB-A إلى Lightning، بينما كان الكابل المضمن في صندوق iPhone 12 هو USB-C إلى Lightning.

وقالت آبل: إنها اختارت إزالة الشاحن من العلبة من أجل النفايات الإلكترونية، مشيرة إلى أن معظم المستخدمين يمتلكون شاحنًا.

وتبعًا لذلك، فإن حجة آبل المتمثلة بأن كل مستخدم سابق لديه شاحن لم تكن فعالة، وذلك بالنظر إلى أن الشاحن السابق لهاتف آيفون لن يكون متوافق مع الكابل المضمن.

وتستخدم هواتف سامسونج كابلات USB-C القياسية للشحن، على عكس كابلات Lightning لشركة آبل.

ويعني هذا أن الكابل الذي يأتي مع هاتف سامسونج الجديد يعمل مع الشاحن الذي جاء مع نماذج العام الماضي.

يذكر أن العالم لم يصدم كثيرًا عندما أكدت شركة آبل أن تشكيلة iPhone 12 قادمة دون الشاحن المضمن في العلبة، لكن بعض الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد لم تضيع فرصة السخرية في ذلك الوقت من حقيقة أن هواتفها تتضمن الشاحن.