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آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 1:12 مساءً
تطبيق زووم
ارتفع سعر سهم منصة “زووم” 500 في المئة، بسبب الازدياد غير المسبوق في العمل عن بُعد نتيجة جائحة كورونا.
ورغم الأرباح الهائلة التي حققتها، تتطلع الشركة إلى التوسّع أبعد من مكالمات الفيديو. فبحسب تقرير جديد من مجلة “The Information”، تعمل “زووم” الآن على تطوير خدمتي البريد الإلكتروني والتقويم في منصّتها الشهيرة.
ووفقاً لما نقله موقع “ذا فيرج” التقني، تعمل الشركة حالياً على إطلاق خدمة البريد الإلكتروني على الويب، وقد تبدأ في اختبارها في وقت مبكر من العام المقبل. لكن المتوقع ألّا تُبصر خدمة التقويم النور في القريب العاجل، وليس من الواضح ما إذا كانت عملية تطويرها قد بدأت أم لا.
وتُعدّ خطة “زووم” التوسعية خطوة ذكيّة تساعدها على الاستمرار، ولا سيما إذا ما قررت الشركات إعادة موظفيها إلى المكاتب، ومن ثم انخفاض نسبة الاعتماد على مكالمات ومؤتمرات الفيديو، مع البدء بتوزيع لقاح فيروس كورونا خلال عام 2021.
ويشير التقرير إلى أنّ الشركة تسعى لإنشاء مجموعة تطبيقات خاصّة بها، تتضمن ميزة عرض الوظائف بخاصّية الدردشة، إلى جانب عمليات دمج مع تطبيقات التخزين Asana وDropbox، ولكنْ هناك احتمال أن تنتظر الشركة لترى كيفية تأثير التحوّل إلى العمل المكتبي مجدداً على الأعمال التجارية، وما إذا كان العمل عن بُعد سيبقى عاملاً بارزاً في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر “زووم” تطلق هذه الميزات العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.