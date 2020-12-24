فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 24, 2020 181 Zoom تدرس إطلاق تطبيقات بريد الكتروني ومفكرة خاص بها ✅ حسب تقارير من The information ومع النجاح الذي يحققه التطبيق تدرس Zoom التوسع في مجال التطبيقات وإطلاق تطبيقها الخاص للبريد الالكتروني في 2021 لمنافسة مايكروسوفت و Google.

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