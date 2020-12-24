فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 24, 2020 214 تسريب صور لمقارنات سماعة #GalaxyBudsPro القادمة مع السماعات السابقة ???? السماعة ستكلف 199$ وستضم تقنية عزل الضجيج الذكية والإعلان المتوقع في يناير.

كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور لمقارنات سماعة #GalaxyBudsPro القادمة مع السماعات السابقة ???? السماعة ستكلف 199$ وستضم تقنية عزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.