شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يبلغ حجم النيزك الذى سقط على الصين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البروفيسور يفجينى زوبكو من جامعة كيونج هى (كوريا الجنوبية)، أن قطر النيزك الذى سقط فى الصين يصل إلى مترين، وكتلته نحو 10 أطنان، حيث أعلن المركز الصينى لرصد الزلازل، فى الساعة 7.25 من صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلى (الساعة 2.25 بتوقيت موسكو) عن سقوط جسم شبيه بنيزك فى منطقة يوشو بمقاطعة تشينجهاى.

ويقول زوبكو: "ظاهرة سقوط النيازك ليست نادرة، فقد يسقط حطام الكويكبات ونوى المذنبات وحتى أقمار الكواكب الكبيرة مثل القمر، لكن فى هذه الحالة من المرجح أنه جسم كبير، وهذه الأجسام عند اختراقها الغلاف الجوى للأرض تسخن إلى درجة حرارة تصل 3-4 آلاف درجة مئوية وتتوهج، ويبدو أن نصف قطر الجسم الذى سقط فى الصين يبلغ مترا واحدا وكتلته نحو 10 أطنان، وسقوط نيازك بهذا الحجم نادر، ويحصل نحو مرة واحدة فى مليار سقوط نيازك نصف قطرها واحد سنتيمتر".

والمثير فى الأمر أن الكثيرين من شهود العيان صوروا سقوط هذا الجسم، مع أن غالبية النيازك تسقط فى المحيط أو فى أماكن نائية غير مأهولة، وأشار زوبكون إلى أن توهج هذا الجسم استمر نحو 30 ثانية، ولم يكن سقوطه عموديا بل بزاوية حادة، لأنه إذا كان سقوطه عموديا كان سيقطع سمك الغلاف الجوى خلال ثلاث ثوان فقط، فإذا رصد سقوط النيزك من عدة نقاط مختلفة فسيكون بالإمكان رسم مساره وتحديد منطقة سقوطه.

ويشير زوبكو إلى أن القمر الصناعى اليابانى "هيماوارى -8" للأرصاد الجوية، رصد الأثر الدخانى للجسم أيضا، كما يسمح تحديد إشعاع الجسم على الأرض، بالعثور عليه، بالإضافة إلى الأثر الذى تركه انفجاره عند ارتطامه بالأرض ، خاصة أن حجمه كبير.