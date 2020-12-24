ما السر في إرسال آبل هواتف “آيفون” الحديثة للهاكرز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعتين

أرسلت الشركة الأمريكية “أبل” مجموعة من هواتف “آيفون” الحديثة الخاصة بها إلى “الهاكرز” ، حسب ما كشفته تقاير تقنية .

وبحسب موقع “إنجادجيت” التقني، قررت “أبل” أن ترسل مجموعة من هواتف “آيفون” إلى عدد من الهاكرز التابعين لها أو ما يطلق عليهم “وايت هاكرز” وإلى عدد من خبراء الأمن السيبراني.

وأرجعت “أبل” ذلك التصرف إلى أنه يندرج تحت برنامجها “أبحاث أمن الأجهزة”، للعثور على أي ثغرات تقنية في هواتف “آيفون”.

وتستهدف الشركة الأمريكية من خلال منح هواتف “آيفون” للهاكرز، إلى اكتشاف نقاط الضعف في تلك الهواتف وأنظمة تشغيلها، ومعالجاتها سريعا قبل أن يستغلها هاكرز آخرون من خارج تلك المنظومة.

وقدمت “أبل” وعدا لأي هاكر أو شركة أمن سيبراني تكتشف ثغرة في نظام تشغيلها بمكافآت مجزية.

وقالت “أبل” إن تلك الأجهزة ستكون متاحة لهم لمدة 12 شهرا فقط، أي عام تقريبا، وسيتم سحبها بعد ذلك وتحديثها قبل أن تعود إليهم أجهزة أخرى لمحاولة اختراقها.

ومستهل الشهر الجاري، استطاع باحث أمني يدعى (إيان بير) Ian Beer اكتشاف ثغرة أمنية، تسمح بالتحكم في آيفون عن بعد دون أي تدخل من المستخدم.

وقال “بير” آنذاك، وهو يعمل ضمن فريق جوجل الأمني Project Zero، إن مجموعة متنوعة من هواتف آيفون وأجهزة iOS الأخرى كانت عرضة حتى شهر مايو/أيار لاستغلال يسمح للمهاجمين بإعادة التشغيل عن بُعد والتحكم الكامل في أجهزتهم من مسافة بعيدة.