تكنولوجيا: هاتف OnePlus 9 Lite ينضم لسلسلة هواتف OnePlus 9 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق سلسلة OnePlus 9 في الربع الأول من 2021، ولقد أكد تقرير جديد على خطط الشركة لإطلاق هاتف OnePlus 9 Lite في السلسلة القادمة.

تقدم شركة وان بلس سلسلة هواتفها القادمة التي تشمل OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro خلال شهر مارس، كما ينضم العام المقبل إصدار Lite للإصدارات الجديدة، حيث ينطلق هاتف OnePlus 9 Lite برقاقة Snapdragon 865.

من جانب أخر تقدم وان بلس هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، لذا تدعم إصدار Lite برقاقة العام الماضي، بينما تأتي الإصدارات الأعلى بالإصدار الجديد من رقاقات المعالج.

وتشير التسريبات إلى أن وان بلس ستقدم هاتف OnePlus 9 Lite للأسواق بسعر 600 دولار تقريباً، بينما ينطلق هاتف OnePlus 9 بسعر 800 دولار تقريباً، ويأتي أعلى إصدار في السلسلة OnePlus 9 Pro بسعر يتراوح بين 950 إلى 1000 دولار.

وتهدف وان بلس بإطلاق هاتف OnePlus 9 Lite منافسة إصدار سامسونج Galaxy S20 FE، وأيضاً إصدار جوجل Pixel 5 في الأسواق.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف OnePlus 9 Lite بمواصفات تحاكي إصدار الشركة الحالي OnePlus 8T، حيث يأتي بشاشة AMOLED، مع معدل تحديث 90 Hz أو 120 Hz، وتقنية شحن سريع بقدرة 65W، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي.

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