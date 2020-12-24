شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom تنافس جوجل وتطور خدمة بريد إليكترونى وتطبيق تقويم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشير تقرير من The Information إلى أن Zoom قد يطرح خدمة بريد إليكتروني على الويب في وقت مبكر من العام المقبل، وتطبيق تقويم في وقت ما في المستقبل.

ستضع الإضافات الجديدة الشركة في مواجهة جوجل ومايكروسوفت، اللتين تقدمان كلتا الخدمتين، إلى جانب منتجات مؤتمرات الفيديو.

قد يتطلع Zoom أيضًا إلى الأمام حيث بدأ لقاح الفيروس يشق طريقه إلى الجمهور الذي قد يعود إلى العمل، تاركين وراءهم اجتماعاتهم الرقمية للاجتماعات الشخصية.

أصبح Zoom عنصرًا أساسيًا لملايين الأمريكيين وحتى المزيد من الأشخاص الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم هذا العام بسبب فيروس كورونا الذي أجبر الناس على الخروج من المكتب إلى مساحة العمل في المنزل.

ومع ذلك، فإن الشركة لا تدع النهاية المحتملة للوباء نهاية نجاحها، وقد تبحث في أسواق تنافسية أخرى للحفاظ على استمرار سلسلة انتصاراتها.

وفقًا لـ The Information، قال شخصان على دراية مباشرة بالمسألة، إن Zoom قد بدأ بالفعل في العمل على خدمة بريد إلكتروني على الويب، ويمكنه طرح إصدار تجريبي العام المقبل.

أخبر شخص آخر The Information، أن Zoom يدجرس فكرة تطبيق التقويم، ولكن ليس من الواضح متى ستبدأ الشركة في تطوير المنتج.

كما أنه اعتبارًا من الآن، يضم Zoom 350 مليون مشارك يومي في الاجتماع، وهي قفزة هائلة عن هذا الوقت من العام الماضي، حيث كان لديه في المتوسط 10 ملايين.