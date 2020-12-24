شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 إصدار Beta للهواتف الذكية في خطوة أقرب لجعل الحياة السلسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي واقعًا حقيقيًّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن الإطلاق الرسمي لنظام التشغيلHarmonyOS 2.0 للهواتف الذكية خلال إقامة مؤتمر Developer Day HUAWEI في بكين 2020 وهو ما يمثل علامة فارقة في بناء نظام تشغيل HarmonyOS الشاملة. تتوافر النسخة التجريبية 2.0 من نظام التشغيل على الموقع الرسمي HUAWEI Developer لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية.

تقدم هواوي إمكانات نظام HarmonyOS الشامل، والعديد من واجهة لبرمجة تطبيقات - API ، والأدوات القوية مثل محاكي DevEco Studio المحسّن، مما يسهل تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المتوافقة مع نظام التشغيل HarmonyOS. تأمل هواوي في الترحيب بمزيد من الشركاء إلى المنظومة، ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من المزايا التي تقدمها عبر استراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Seamless AI Life.

قال "وانغ تشنغلو"، رئيس قسم هندسة البرمجيات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "نظام التشغيل HarmonyOS إنجاز هام حقيقةً، حيث أعاد تعريف كيفية تفاعل الأشخاص والأجهزة مع بعضهم البعض في كل جانب من جوانب الحياة اليومية. لم تعد الأجهزة والخدمات مقتصرة على بعض سيناريوهات الحياة فقط، حيث يمكن للمستخدمين الآن تخصيص طريقة عمل أجهزتهم بحرية لحساب أي إعداد. سينشئ نظام التشغيل HarmonyOS "أجهزة فائقة" تأتي مع تطبيقات أكثر ثراءً من أي وقت مضى، فضلاً عن "الخدمات الفائقة" التي تغير الحياة. "

نظام التشغيل للمطورينHarmonyOS 2.0 اصدار Beta للهواتف الذكية

جعلت هواوي تجزئة إنترنت الأشياء شيئًا من الماضي، من خلال فتح جميع أطر عمل نظام التشغيل HarmonyOS وسلاسل أدوات النظام الأساسي للمطورين.

تم توفير أكثر من 15,000 واجهة لبرمجة تطبيقات - API، بما في ذلك خدمات النظام الموزعة وقدرات البرامج والأجهزة. عند القيام بذلك، يهدف نظام التشغيل HarmonyOS إلى المساعدة في إنشاء تطبيقات مبتكرة وتنافسية متوافقة مع جميع أنواع الأجهزة وموجهة نحو جميع سيناريوهات الاستخدام، بنفس السهولة التي تمت تجربتها في عصر تطوير تطبيقات الأجهزة المستقلة. يناسب إطار واجهة المستخدم الموزع جميع أحجام الشاشات، ويسهل النشر الخالي من المتاعب مع زيادة الكفاءة بشكل كبير. يمكن لبرنامج DevEco Studio 2.0 الجديد والمحسّن أن يحقق المعاينة في الوقت الفعلي وتصحيح الأخطاء الموزعة، والتي تعد أيضًا مثالية لتعزيز كفاءة التطوير.

انضم أكثر من 100,000 مطور إلى منظومة HarmonyOS، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للدعم من الخبراء، ومجموعة كبيرة من الدورات التدريبية الغنية والمواد التي يسهل الوصول إليها، ومجتمعات المطورين المنفتحين. تأمل مسابقة HarmonyOS Developer Innovation Contest، التي تقدم 1.5 مليون يوان صيني في شكل جوائز وموارد إرشادية من 20 متخصصًا بارزًا في الصناعة، في زيادة المشاركة بين المطورين الموهوبين الذين جعلوا نظام التشغيل HarmonyOS نظامهم الأساسي.