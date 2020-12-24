تكنولوجيا: سامسونج تحذف الإعلانات الساخرة من ابل لعدم تضمين شاحن في صندوق iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت سامسونج مؤخراً بحذف إعلان تسخر فيه من ابل لعدم تضمين شاحن في محتوى صندوق iPhone 12، إستعداداً لإتخاذ خطوة مشابهة مع إطلاق سلسلة Galaxy S21.

كانت شركة سامسونج قد نشرت إعلان ساخر على صفحة Samsung Caribbean في الفيس بوك خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث جاء الإعلان رداً على إزالة وحدة الشحن من محتوى صندوق iPhone 12، حيث ظهرت وحدة شحن في الإعلان مع عبارة تشير إلى أن وحدة الشحن تأتي مع هواتف Galaxy.

ولقد إتجهت سامسونج في السابق أيضاً لحذف إعلانات ساخرة قبل أن تتبنى نفس الإستراتيجية التي بدأتها ابل، حيث حذفت إعلان ساخر لعدم تصمين سماعة في محتوى صندوق iPhone X، قبل أن تقدم هاتف Galaxy Note 10 دون سماعة في محتوى الصندوق.

وتتجه سامسونج لإزالة الشاحن من محتوى الصندوق في خطوة لدعم حماية البيئة وفقاً لتصريحات الشركة، ومن المتوقع أن يكون لدى شركة سامسونج خطط تسويقية أفضل من ابل مع إطلاق سلسلة Galaxy S21.

أيضاً على عكس شركة ابل جاءت إصدارات Galaxy السابقة بكابل USB C لذا لن يواجه مستخدمي الإصدارات الجديدة مشكلة في إستخدام محول الشحن القديم مع الإصدارات الجديدة، من جانب أخر يواجه مستخدمي Galaxy S10 مشكلة، حيث أطلق الهاتف منذ عامين مع وحدة شحن USB-A.

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