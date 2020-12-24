شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك إرسال رسالة ذاتية الاختفاء على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح وضع Vanish Mode على ماسنجر وانستجرام للمستخدمين القدرة على حذف الرسائل، فعند تفعيل هذا الوضع فإن الرسائل بمجرد قراءتها أو إغلاق الدردشة يتم حذفها على الفور، ولعل هناك فارق بين Vanish Mode وبين الرسائل المختفية، فرغم أن كليهما يقوم بنفس الأمر، إلا أن فى وضع Vanish Mode تختفي الرسائل على الفور، بينما فى واتس آب تبقي الرسائل لمدة 7 أيام.

ولاستخدام الميزة، نتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكى.

-افتح أي نافذة دردشة واسحب لأعلى من أسفل الشاشة لتمكين Vanish Mode

-بمجرد تشغيل وضع Vanish ، سيذكر Instagram و Messenger بوضوح وضع Vanish في نافذة الدردشة.

- لإيقاف تشغيل وضع Vanish Mode، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة مرة أخرى

وتعمل هذه الميزة مع كل من المحادثات الجماعية والمحادثات الفردية، وعلى الرغم من اختفائها على الفور، فقد كشفت فيس بوك أنها تبقى في النظام لمدة تصل إلى 14 يومًا، لذلك لا يتم حذفها على الفور كذلك فيحتوي انستجرام أيضًا على ميزة الرسائل الذاتية التدمير والتي تتيح للمستخدمين إرسال الصور وإعدادها لتختفي بمجرد أن يتم رؤيتها، ولكن ذلك لا ينطبق على الرسائل ما لم يتم إلغاء إرسالها.

وعند تشغيل الميزة، ستظهر الرسائل المرسلة للمستلم عندما تكون الدردشة مفتوحة، وبمجرد إغلاق المستخدم للدردشة، سيتم أيضًا حذف الرسالة، ومن ناحية أخرى، ستحتفظ ميزة الرسائل المختفية في واتس آب بالرسالة لمدة سبعة أيام في الدردشة قبل حذفها، ولتنشيط وضع فانيش، يتعين على المستخدمين فقط التمرير لأعلى في الدردشة الحالية، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء تنشيط الوضع ببساطة عن طريق التمرير لأعلى مرة أخرى، وتدعي الشركة أنه لأغراض أمنية، سيتعين على كل من المشاركين في الدردشة تنشيط وضع فانيش.