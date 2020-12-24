شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة مايكروسوفت Flight Simulator أصبحت متاحة بالواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما كانت Flight Simulator تجعلك تشعر وكأنك طيار، لكنك لم تتمكن من تجربتها في الواقع الافتراضي حتى اليوم، ولكن مع التحديث المجاني الجديد، أضافت شركة Asobo Studio الفرنسية للألعاب دعمًا لسماعات الرأس المتوافقة مع OpenXR، والتي تشمل سماعات الرأس Windows Mixed Reality بالإضافة إلى Valve Index و HTC Vive و Oculus Rift و Oculus Quest.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، أعلنت مايكروسوفت في الأصل أن ميزة الواقع الافتراضى ستأتي أولاً إلى HP Reverb G2، ويتضمن هذا التحديث الأخير دعمًا لمعظم سماعات الرأس Windows Mixed Reality و Oculus و Valve و HTC، ولعل كل ما تحتاج إليه هو سماعة رأس واقع افتراضى، وجهاز كمبيوتر قوي لتشغيلها بدقة، حيث يمكن تمريرها للشاشات على بعد بوصة من عينيك.

يمنح التحديث العالم أيضًا تحولًا شتويًا، مضيفًا الثلج والجليد إلى مجموعة متنوعة من الظروف الجوية في محاكاة الطقس في الوقت الفعلي للعبة.

ووفقًا لمدونة نشرها رئيس Flight Simulator بشركة مايكروسوفت: " ستضيف اللعبة الآن تغطية الجليد في الوقت الفعلي والجليد الواقعي إلى الكوكب بأكمله".

كما أنه لتجربة الواقع الافتراضى فإن اختصار لوحة المفاتيح الافتراضي لتشغيله هو Ctrl + Tab، وإذا كنت تستخدم تعيين لوحة مفاتيح مخصصًا، فسيتعين عليك التحقق من الإعدادات، حيث ستكون هناك علامة تبويب الواقع الافتراضى VR جديدة، وهناك أسئلة شائعة كاملة حول وضع VR في منتدى Flight Simulator.