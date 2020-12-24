شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوفر مكانا جديدا لميزة "التشغيل التلقائى" لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موقع يوتيوب في إظهار زر "التشغيل التلقائي" للفيديو التالي داخل مشغل الفيديو لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث كانت الشركة سبق وأن طرحت الميزة نفسها لمستخدمي أندرويد في أكتوبر الماضى، ويبدو أن الشركة تطرح نفس الشيء ببطء لمستخدمي سطح المكتب أيضًا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن هذا الموضع الجديد لزر "التشغيل التلقائي" يسهل تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها أثناء المشاهدة، فعندما تشاهده لأول مرة على مقطع فيديو، سترى مربع رسالة أزرق فوق الرمز الذي يعرض جملة، "هل تبحث عن التشغيل التلقائي؟" لذلك لا تفوتها.

وبينما ظهر الوضع الجديد لمفتاح التشغيل التلقائي في متصفح "جوجل كروم"، إلا أنه لم يظهر في Safari ومن المثير للاهتمام، عند تجربة وضع التصفح التخفي على Chrome ، لم تظهر الميزة هناك أيضًا، لذلك من الآمن افتراض أنه يتم طرحه على مراحل ويجب طرحه على جميع مستخدمي سطح المكتب قريبًا.

كذلك فميزة أخرى تم اكتشاف اختبار YouTube لها وهي دعم بث الفيديو للتحميل عبر عدة أجهزة مختلفة، حيث تم رصد هذه الميزة بواسطة Android Police ووفقًا لها ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتنزيل مقاطع الفيديو على جهاز واحد وجعلها تظهر على جهاز آخر.

نتيجة لهذه الميزة، رأى المستخدمون نافذة منبثقة تسألهم عن الجهاز الذي يجب مزامنته، إلى جانب مفتاح التبديل الذي يقرأ "السماح بالتنزيل على هذا الجهاز".