تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone 8

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف iPhone 8 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12:



الشاشة: الشاشة: iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة. iPhone 8: شاشة 4.7 بوصة. نوع الشاشة: iPhone 12: شاشة OLED iPhone 8: شاشة IPS LCD



دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12: تبلغ 2532× 1170بيكسل. iPhone 8: بدقة 1334 × 750 بيكسل. المعالج: iPhone 12: معالج A14 Bionic iPhone 8: معالج Apple A11 Fusion الذاكرة الداخلية: iPhone 12: 64GB iPhone 8: 256GB



نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12: iOS (14.x) iPhone 8: iOS (14.x) البطارية: iPhone 12: بقوة 2815 mAh. iPhone 8:بقوة 1821 mAh الكاميرا الخلفية: iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل. iPhone 8: كاميرا 12 ميجابكسل.



الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: Phone 12 mini: 12 ميجابكسل. iPhone 8: 7 ميجابكسل.

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