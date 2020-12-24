تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone 8

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الشاشة:
iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.
iPhone 8: شاشة 4.7 بوصة.
iPhone 12: شاشة OLED
iPhone 8: شاشة IPS LCD
دقة الشاشة:
iPhone 12: تبلغ 2532× 1170بيكسل.
iPhone 8: بدقة 1334 × 750 بيكسل.
iPhone 12: معالج A14 Bionic
iPhone 8: معالج Apple A11 Fusion
iPhone 12: 64GB
iPhone 8: 256GB
نظام التشغيل:
iPhone 12: iOS (14.x)
iPhone 8: iOS (14.x)
iPhone 12: بقوة 2815 mAh.
iPhone 8:بقوة 1821 mAh
iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل.
iPhone 8: كاميرا 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية:
Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.
iPhone 8: 7 ميجابكسل.
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