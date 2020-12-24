تكنولوجيا: مراجعة لمكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي المميز بشاحن لاسلكي مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Belkin مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي بتصميم غير تقليدي يجمع بين مميزات المكبر الصوتي المميز، مع شاحن لاسلكي مدمج.

أشتهرت شركة Belkin بإصدارات الشركة من الإكسسوارات التي تدعم بها هواتف الأيفون، ولقد قدمت الشركة مؤخراً مكبر SoundForm Elite بتصميم فريد.

ويمكن للمستخدم الآن الحصول على شاحن لاسلكي مدمج في مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي من Belkin الذي انطلق للأسواق في مايو بسعر 300 دولار.

تصميم مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي

يحاكي تصميم مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي تصميم مكبر HomePod، إلا أنه يتميز بتصميم أكثر إتساعاً من HomePod‌، كما يتميز بهيكل دائري، مع تصميم مائل في الجزء العلوي من المكبر الصوتي، لدعم تثبيت الهواتف الذكية للشحن على الوجه الأمثل.

ويمكن للمكبر الصوتي الذكي أن يدعم شحن هاتف iPhone 11 Pro Max اللاسلكي بسلاسة، لذا يتوافق مع أي حجم لهواتف الأيفون.

كما أن الجزء العلوي المائل في مكبر SoundForm Elite الصوتي لا يؤثر على تصميم المكبر الصوتي، أيضاً تقدم Belkin المكبر الصوتي بتصميم من النسيج شبكي، والذي يبدو كطبقة منفصلة عن المكبر الصوتي، إلا أنها تأتي بتصميم محكم حول المكبر الصوتي.

من جانب أخر قد يتعرض التصميم الشبكي من النسيج إلى التمزق بشكل عرضي نتيجة لإستخدام المكبر الصوتي لشحن الهواتف.

أيضاً من المقرر أن يأتي مكبر SoundForm Elite الصوتي بألوان تحاكي ‌HomePod‌، حيث يتوفر المكبر الصوتي الذكي باللون الأسود، والأبيض، ولقد تم إختبار النموذج المميز باللون الأسود في المراجعة.

كما يدعم المكبر الصوتي الذكي التحكم باللمس لتنشيط البلوتوث عبر الجزء العلوي، ويدعم أيضاً تغيير مستوى الصوت، ودعم التشغيل أو الإيقاف، أو الإيقاف المؤقت للموسيقى، أو إيقاف الميكروفون لتعطيل عمل مساعد جوجل الرقمي.

أيضاً تأتي هذه الأزرار بشكل محجوب لذا يصعب تحديد موقعها بسلاسة دون تدقيق النظر للمكبر الصوتي، كما يصعب رؤية الرموز في الإضاءة المنخفضة ويعود ذلك إلى اللون الفاتح المميز لهذه الرموز.

ويمكن للإضاءة صغيرة الحجم أن تظهر حالة الشحن للهاتف الذكي، كما تأتي الإضاءة LED لتوضح تفاعل مساعد جوجل الرقمي مع المستخدم.

ويأتي الشاحن اللاسلكي في المكبر الصوتي الذكي بقدرة شحن 10W، ومن المقرر أن يدعم شحن هاتف الأيفون بسرعة شحن 7.5W، كما سيدعم التصميم المائل المميز للمكبر الصوتي تثبيت الهاتف بسلاسة ليبدأ الشحن بشكل سريع.

أيضاً يتطلب إعداد مكبر SoundForm Elite الصوتي للعمل تثبيت تطبيق Google Home على هاتف الأيفون، أو هاتف الأندوريد الخاص بالمستخدم.

إعداد مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي للتشغيل

يمكن للمستخدم تشغيل مكبر SoundForm Elite الصوتي عبر تثبيت Google Home على الهاتف في البداية، ومن ثم سيعمل التطبيق بشكل مباشرة على تحديد وإكتشاف جهاز المكبر الصوتي.

ويتطلب Google Home بعض الخطوات الإضافية من المستخدم، ومنها تسجيل موقع المستخدم التي سيحتاج إليها لمعرفة أخبار الطقس بشكل دقيق، مع تحديد الإتجاهات أيضاً بشكل سلس.

كما يتطلب التطبيق إضافة السماعة لتطبيق Google Home، ومن المتوقع أن يواجه المستخدم مشكلة في البداية في إضافة السماعة، إلا أنه مع إعادة تشغيل التطبيق والمكبر من جديد يتم معالجة المشكلة.

أيضاً سيواجه المستخدم مشكلة في عدم القدرة على تشغيل الموسيقى على مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي من مصادر محددة.

لذا يأتي المكبر الصوتي الذكي بتجربة غير مرضية لضبط الإعدادات، هذا إلى جانب الكثير من التصريحات والأذونات التي تحصل عليها جوجل والتي قد لا تحظى بتشجيع الكثير من المستخدمين ويمكن للمستخدم التحكم في منع مساعد جوجل الرقمي من الإستماع للمستخدم عن طريق إغلاق الميكروفون.

مساعد جوجل الرقمي في مكبر SoundForm Elite الصوتي

يدعم مساعد جوجل الرقمي المستخدم في تشغيل الموسيقى بشكل تلقائي عند طلب المستخدم الحصول على رابط لخدمة YouTube Music، وGoogle Play Music، وSpotify و Pandora و أيضاً Deezer، أيضاً يتم تثبيت أحد هذه التطبيقات بشكل إفتراضي في تطبيق Google Home، إلا أن التطبيق لا يدعم Apple Music.

ويمكن للمستخدم تشغيل خدمة Apple Music على مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي عبر إقتران هاتف الأيفون بالمكبر الصوتي عبر البلوتوث، حيث لا يدعم المكبر تقنية AirPlay 2 لذ لا يدعم التشغيل عبر WiFi.

ويتيح مساعد جوجل الرقمي العديد من المهام الأخرى للمستخدم عبر المكبر الصوتي الذكي SoundForm Elite، ومن بين هذه المهام تشغيل الموسيقى، الرد على إستفسارات وتساؤلات المستخدم، والترجمة.

كما يدعم المستخدم بمعلومات عن حالة الطقس، وضبط مستوى الصوتيات في المكبر الصوتي، هذا إلى جانب التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل، ويدعم أيضاً المستخدم بالأخبار اليومية، مع ميزة التنبيهات، وبث الرسائل الصوتية من بين مهام أخرى تعتمد على الأذونات التي تقدم من المستخدم في تطبيق Google Home.

الآداء الصوتي لمكبر SoundForm Elite الذكي

طور مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي بالتعاون بين Belkin و Devialet، حيث إشتهرت الأخيرة بإصدارتها من المكبرات الصوتية الذكية الرائدة والمميزة.

ولقد أكدت Belkin على تبني الكثير من تقنيات Devialet، والتي تشمل الهندسة الصوتية، وتقنية مطابقة المكبر الصوتي مع الترددات المرتفعة في أي حجم.

كما يرتكز المكبر الصوتي على هندسة “Push-Push” في الصوتيات التي قدمت تضخيم للصوتيات دون إهتزازات في المكبر الصوتي، وهي من المميزات التي تدعم شحن الهاتف دون إهتزازات قوية من الهاتف تؤدي إلى تحريك الهاتف بإهتزازات كبيرة.

أيضاً مع التجربة العملية جاء مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي بتضخيم قوي جداً للصوتيات عند مستوى قد لا يفضله البعض، إلا أن محبي التضخم العميق والقوي سيكون SoundForm Elite إختيار جيد، ويمكن التحكم في إعداد الصوتيات بالتجربة المفضلة للمستخدم عبر تطبيق Google Home.

كم يمكن لمكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي يقدم آداء صوتي متعدد الإتجاهات في الغرف المميزة بحجم محدود، لدعم المستخدم بأفضل آداء في المكبر الصوتي.

الخاتمة

لن يكون مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي الإختيار الأمثل لمستخدمي خدمات ابل Apple Music‌، ومساعد Siri الرقمي، أيضاً يدعم الشاحن اللاسلكي في مكبر SoundForm Elite آداء جيد، إلا أنه لا يعد الأمثل في وحدات الشحن اللاسلكي.

يمكن تشغيل الموسيقى من خدمة ابل للموسيقى على المكبر الصوتي عبر البلوتوث فقط، حيث لا يدعم المكبر AirPlay‌ 2، ولا يتوافق مع أجهزة HomeKit.

من جانب أخر مع هواتف الأندوريد وإعداد Google Home يوفر المكبر الصوتي تقنية Devialet التي ستدعم المستخدم بأفضل تجربة صوتية، مع تكامل مساعد جوجل الرقمي مع مكبر SoundForm Elite الصوتي الذكي، كما يتوفر المكبر الصوتي الذكي للشراء بسعر 300 دولار تقريباً.

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