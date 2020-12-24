تكنولوجيا: الحل النهائي للتحميل من يوتيوب لكافة الأجهزة الالكترونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سواء كنت مستخدماً للكومبيوتر أو لأي هاتف يعمل بأي نظام تشغيل! يمكنك تحميل فيديوهات من اليوتيوب باستخدام هذه الطريقة مجاناً ودون الحاجة لأي برنامج آخر!

إن أكثر ما يميز عصرنا اليوم هو مكانة التكنولوجيا التي تحيط بنا من كل حدب وصوب، ولعل الأعوام الأخيرة تظهر ببراءات اختراع تقنية لا حصر لها، الأمر الذي ينعكس حتماً على العالم البرمجي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا التطور الحاصل، والذي يتوقع له بعض الخبراء دوراً ريادياً في المستقبل القريب.

إن الأداة التي نتحدث عنها اليوم هي نتاج للتطور السريع الذي نمر به، فكثير من الناس يحاولون الاستغناء عن الأدوات التي تستوطن أجهزتهم الشخصية! ويستبدلونها بأدوات تستخدم الإنترنت لتقدم خدماتها. وهذا ما يميز Snappea! أداة تعمل عبر الإنترنت دون الحاجة لتنصيب أي إضافة لمتصفحك ولا أي تطبيق على موبايلك أو كومبيوترك. تساعدك على تحميل فيديوهات من اليوتيوب دون حدود وبشكل مجاني تماماً. أهم ميزاتها:

♦ أسرع أداة لتحميل فيديوهات يوتيوب على الإنترنت

♦ تمكنك من تحميل فيديو من يوتيوب للموبايل والكومبيوتر وأي جهاز آخر

♦ أداة مجانية 100% ولا تحتوي على أية إعلان

♦ واجهة استخدام بسيطة ومنمقة تناسب جميع الزوار

♦ تحميل متعدد للفيديوهات بدقة UHD تصل حتى 8K

♦ تحميل متعدد لأي كفيديو كصوت فقط وبدقة تصل حتى 320kbs

♦ الموقع آمن تماماً ولا يحتوي على أي برمجية خبيثة أو فايروس وهو مصنف ضمن أكثر المواقع التي تقدم خدمة التحميل أمنا.

كيفية تحميل فيديو من اليوتيوب على الكمبيوتر هي نفسها كيفية تحميل فيديو من يوتيوب للموبايل، فكما ذكرنا الاداة مبنية على أساس ويب (أي تعمل عبر الإنترنت والمتصفح)، وإليك خطواتها:

الخطوة الأولى:

افتح المتصفح ضمن جهازك الذكي (أي متصفح جيد) وقم بالانتقال لموقع Snappea، ابحث عبر جوجل عن اسم الموقع أو انتقل مباشرة.

الخطوة الثانية:

بعد فتح الموقع يمكنك البحث عن الفيديو الذي ترغب بتحميله من خلال مربع البحث في الواجهة الرئيسية، وبالتالي ستحصل على قائمة بنتائج من يوتيوب دون مغادرة الموقع. اختر منها رغبتك واضغط عليه للانتقال إلى خيارات التحميل.

كما يمكنك أيضاً فتح موقع أو تطبيق يوتيوب، ثم العثور على الفيديو الذي تريده ونسخ رابطه، ومن ثم العودة إلى موقع اداة Snappea ولصق الرابط مباشرة ضمن شريط البحث لينقلك الموقع فوراً إلى خيارات التحميل.

الخطوة الثالثة:

من صفحة خيارات التحميل، حدد الخيار المناسب لك، يمكنك التحميل كـفيديو MP4 بجودات متعددة بدءاً من 144p وحتى UHD. أو التحميل كـصوت MP3 بجودة تصل إلى 320kbs، ثم اضغط على كلمة “تحميل” مقابل الإختيار المناسب، ليتم بدء تحميل الملف الذي تريده إلى تخزين الجهاز الذكي الخاص بك.

فكما ترى، وفر لنا موقع Snappea طريقة سهلة جداً لتحميل فيديوهات يوتيوب.

من الجدير بالذكر أن كثيراً من منشئي محتوى يوتيوب (يوتيوبرز) يستخدمون أداة Snappea اونلاين للحصول على فيديوهاتهم، لأن الأمر يوفر عليهم مشقة البحث والتدقيق في كثير من الأدوات الأخرى.

قم بإضافة Snappea إلى المفضلة ضمن متصفحك، لتكون على صلة مباشرة بالموقع. وأرجو أن تسعد باستخدام Snappea أونلاين.

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