شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2020.. أكبر 10 مزايا حصل عليها واتس آب خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف واتس آب العديد من المزايا الجديدة خلال عام 2020، وبينما كانت بعضها قيد العمل منذ عام 2019 ، تمت إضافة ميزات أخرى هذا العام، وفيما يلى أكبر 10 ميزات جديدة حصل عليها واتس آب في عام 2020 كما يلى:

- الرسائل المختفية: يمكن إرسال رسائل تختفي

أخيرًا حصل واتس آب على ميزة الرسائل المختفية، حيث يمكنك إرسال رسائل تختفي على واتس آب عن طريق تمكين اختفاء الرسائل، وبمجرد التمكين، ستختفي الرسائل الجديدة المرسلة في الدردشة الفردية أو الجماعية بعد سبعة أيام.

- مدفوعات واتس آب: يسمح للمستخدمين بالدفع باستخدام واتس آب

خرجت مدفوعات واتس آب أخيرًا من الإصدار التجريبي هذا العام، حيث أصبحت الميزة متاحة الآن لجميع مستخدمي واتس آب، وتقدم واتس آب Payments تحويل الأموال من نظير إلى نظير ولا تأتي مع ميزات أخرى مثل دفع الفواتير أو التكامل مع مواقع التسوق أو المحفظة.

- خلفيات قابلة للتخصيص: يمكن أن تحتوي على خلفيات مختلفة ومخصصة للمحادثات

حتى وقت ما، يمكن لمستخدمي واتس آب تعيين خلفية واحدة فقط لجميع الدردشات، لكن في الشهر الماضي ، قدمت الشركة ميزة الخلفيات القابلة للتخصيص، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن تخصيص خلفيات مختلفة لمحادثات مختلفة، وهناك أيضًا خيار لجعل الصور كخلفية.

- خيار كتم الصوت الدائم: دردشة / مجموعة صامتة إلى الأبد

طرح واتس آب خيار كتم صوت دائم للمحادثات، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن وضع الدردشة في وضع كتم الصوت بشكل دائم، وباستخدام ميزة كتم الصوت دائمًا ، يمكن للمستخدمين الآن كتم صوت محادثاتهم الشخصية ومجموعات واتس آب إلى أجل غير مسمى.

- ملصقات متحركة: تحصل الملصقات على تأثيرات متحركة

شهد العام ظهور ملصقات متحركة على واتس آب، وقد قدمت الشركة ملصقات متحركة لجعل المحادثة أكثر متعة وإثارة للاهتمام، وفي الوقت الحالي ، تتوفر أربع حزم ملصقات متحركة للتنزيل - Chummy Chum Chums وRico’s Sweet Life وBright Days وMoody Foodies.

- مكالمات الفيديو الجماعية: يمكن إجراء مكالمة فيديو مع 8 أشخاص

أضاف واتس آب دعمًا جماعيًا لمكالمات الفيديو، حيث قدمت الشركة الميزة التي سمحت للمستخدمين بالاتصال بما يصل إلى ثمانية أشخاص في وقت واحد.

- خيارات البحث المتقدمة: يمكن البحث عن الصور والمستندات والمزيد

قدم واتس آب أيضًا وظيفة البحث المتقدم في التطبيق والتي تساعد المستخدمين في العثور ليس فقط على الرسائل النصية ولكن أيضًا على البحث عن الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو والمستندات الأخرى.

- رموز QR: تجعل من السهل إضافة جهة اتصال جديدة

تسهل ميزة واتس آب QR Code على المستخدمين إضافة جهات اتصال جديدة، ويساعد المستخدمين على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم مع الآخرين من خلال رموز QR المخصصة، ويمكن للمستخدمين العثور على رمز الاستجابة السريعة المخصص الخاص بهم في قسم الإعدادات في التطبيق أعلى الجانب الأيمن أمام الاسم وصورة الملف الشخصي.

- الوضع الداكن: "أسهل" على العينين

شهد العام إطلاق Dark Mode على واتس آب، وتدعي الشركة أن Dark Mode يساعد في تقليل الضغط على العينين.

- أداة جديدة لإدارة التخزين: لإعلام المستخدمين بالتخزين

قدم واتس آب أيضًا أداة لإدارة التخزين مؤخرًا والتي ستقوم تلقائيًا بإعلام المستخدمين عن امتلاء مساحة التخزين على هواتفهم الذكية وتسمح لهم بحذف البيانات أو الصور غير المرغوب فيها ومقاطع الفيديو لتحرير مساحة التخزين على الهاتف الذكي.