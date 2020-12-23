هواوي تطلق Nova 8 و Nova 8 Pro

دبي - يزن راشد - كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Nova 8 Pro إلى جانب Nova 8، اللذان يوفران شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعالج Kirin 985، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وشحن بقدرة 66 واط، والعديد من الميزات الأخرى.

وأعلنت هواوي في وقت سابق من هذا العام عن تشكيلة Nova 7 من الهواتف الذكية، مثل: Nova 7i و Nova 7 SE و Nova 7 و Nova 7 Prov، فيما جاء Nova 7 SE 5G Youth في شهر أكتوبر بصفته أحدث عضو في تشكيلة Nova 7.

وكشفت الشركة المصنعة الصينية النقاب في الشهر الماضي عن Nova 8 SE بإصدارات الشرائح MediaTek Dimensity 720 5G و MediaTek Dimensity 800U 5G كخلف لهاتف Nova 7 SE.

وزودت هواوي Nova 8 Pro و Nova 8 بشاشات من نوع OLED بقياس 6.72 إنشات و 6.57 إنشات على التوالي.

ويدعم الهاتف العادي دقة 1080×2340 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، بينما تدعم النسخة الاحترافية دقة 1236×2676 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

كما يدعم كلا الهاتفين عمق ألوان 10 بت، ومجموعة ألوان DCI-P3 ومجهزان بقارئات بصمات الأصابع المدمجة تحت الشاشة.

ويأتي الهاتفان بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع واجهة المستخدم EMUI 11 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10.

ويستمد كلا الهاتفين الطاقة من معالج Kirin 985 ثماني النواة بسرعة 2.58 جيجاهرتز الداعم لشبكات الجيل الخامس.

ويتضمن Nova 8 و Nova 8 Pro كاميرا خلفية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بطول بؤري 4 سم، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويأتي Nova 8 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يأتي النموذج الاحترافي بكاميرا أمامية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 32 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي Nova 8 على بطارية تبلغ سعتها 3800 ميلي أمبير، بينما يحصل النموذج الاحترافي على بطارية أكبر تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير.

ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط من هواوي، ويستغرق شحن هذه الهواتف بالكامل نحو 35 دقيقة من خلال تقنية الشحن السريع.

وفيما يلي أسعار هواتف Nova 8 و Nova 8 Pro الذكية:

Nova 8:

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين – 505 دولار.

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين – 565 دولار.

Nova 8 Pro:

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين – 615 دولار.

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين – 675 دولار.

ويأتي الهاتفان بألوان، مثل الأسود والأرجواني والأخضر والأبيض المتدرج، وكلاهما جاهزان الآن للطلبات الأولية في الصين، ومن المقرر طرحهما للبيع في 30 ديسمبر.