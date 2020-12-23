Realme تعلن عن ساعتها الذكية Watch S Pro

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Realme عن ساعتها الذكية الجديدة Watch S Pro مع Watch S Master Edition و Buds Air Pro Master Edition.

وكانت الشركة قد أعلنت عن ساعتها الذكية الأولى المسماة Realme Watch في شهر مايو، وتابعتها مع Watch S في وقت سابق من الشهر الماضي.

Realme Watch S Pro:

تعمل ساعة Watch S Pro بمعالج بمعمارية ARM مع نظام تشغيلي مخصص غير مسمى.

وتبدو الساعة مشابهة للطراز غير الاحترافي Watch S، لكنها تحتوي على شاشة تعمل باللمس من نوع AMOLED بقياس 1.39 إنش تعمل دائمًا بدقة 454×454 بكسل مع سطوع تلقائي.

وتدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وجه للساعة، ولديك خيار لتحميل صورتك المفضلة من الهاتف الذكي لاستخدامها كوجه للساعة.

ويصنع هيكل Watch S Pro من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS316L، وتزن 63.5 جرام مع الحزام، الذي يأتي بخيارات من السيليكون والجلد بإجمالي أربعة ألوان – الأخضر والبني والأزرق والأسود.

وتأتي الساعة مع الحزام السيليكوني باللون الأسود، بينما يباع باقي الأحزمة بشكل منفصل.

وتأتي Watch S Pro مزودة بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب وتحتوي أيضًا على مستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

ويمكن للساعة الذكية تتبع نومك، وعد الخطوات، وتأتي مع 15 وضعًا رياضيًا، بما في ذلك وضع السباحة الجديد.

وتشتمل باقي ميزات Watch S Pro على نظام GPS الثنائي الأقمار الصناعية ومقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM وتنبيهات الخمول وتذكير الشرب.

وتأتي أيضًا مع الإخطارات الذكية وتنبيهات المكالمات الواردة والكاميرا والتحكم في الموسيقى.

وتتضمن Watch S Pro بطارية بسعة 420 ميلي أمبير، التي يُزعم أنها توفر أسبوعين من التحمل.

ويبلغ سعر الجهاز القابل للارتداء 135 دولار أمريكي، مع تحديد موعد البيع الأول يوم الثلاثاء 29 ديسمبر عبر Flipkart ومتجر Realme عبر الإنترنت.

Realme Watch S Master Edition:

تعاونت Realme مع المصمم الكوري Grafflex لإطلاق إصدار خاص من Watch S، يسمى Watch S Master Edition.

وتأتي الساعة الذكية ذات الإصدار الخاص بتصميمين فريدين وتشترك في الأجزاء الداخلية مع Watch S العادية.

ويبلغ سعر Watch S Master Edition نحو 80 دولار أمريكي، وتطرح للبيع قريبًا، ولم يكشف المسؤولون التنفيذيون في الشركة عن تاريخ أو بائع تجزئة محدد.

Realme Buds Air Pro Master Edition:

تم تصميم Buds Air Pro Master Edition بواسطة (خوسيه ليفي) José Lévy، وهو الشخص نفسه الذي صمم سماعات الأذن Realme Buds Q.

وتشترك سماعات الأذن Buds Air Pro Master Edition في المواصفات مع النموذج العادي، لكنها تتميز بلون جديد يسمى New Wave Silver، مع أطراف الأذن باللون الأسود.

وبخلاف ذلك، فإن Buds Air Pro Master Edition تقدم العتاد والميزات نفسها مثل Buds Air Pro العادية، مما يعني أنها تتضمن دعمًا لإلغاء الضجيج النشط، مع مضخمات لتعزيز صوت الجهير بقياس 10 مم، ووضع زمن انتقال منخفض للغاية 94 ميلي ثانية، وتشغيل الموسيقى بإجمالي 25 ساعة، ودعم الشحن السريع.

ويتم تسعير سماعات Buds Air Pro Master Edition بسعر 67 دولار أمريكي، على أن تُطرح للبيع اعتبارًا من 8 يناير 2021 من خلال Flipkart ومتجر Realme عبر الإنترنت.