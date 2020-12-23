شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر جبل جليدى عائم فى العالم يتفكك وينذر بالخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفكك أكبر جبل جليدى عائم فى العالم، والمعروف باسم A68a، بينما ينجرف نحو جزيرة جورجيا الجنوبية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية يوم الاثنين شقوقا على طول لوح الجليد، ولكن بحلول يوم الثلاثاء، ظهر جبلان جليديان جديدان من A68a - بعد أيام فقط من انفصال جزء كبير من الجزء الشمالى منه.

وسُمّى الجبلان الجليديان الجديدان بـ A68e، والذى يقيس 33 ميلا بحريا، وA68f الممتد 14 ميلا بحريا، ويراقب العلماء الجبل الجليدى الضخم لمعرفة ما إذا كان ينحدر فى المياه الضحلة، فقد يتسبب فى مشاكل لطيور البطريق والفقمات فى الجزيرة، التى تبحث عن الطعام فى المياه المحيطة.

وقال أدريان لاكمان من جامعة سوانسى بالمملكة المتحدة: "من حوالى ثلاث سنوات ونصف السنة منذ أن ابتعد عن الجرف الجليدى Larsen C، بدأ A68a فى التفكك أخيرا".



تفكك الجبل الجليدي

وأصدر المركز الوطنى الأمريكى للجليد (USNIC) بيانا يوم الثلاثاء أكد فيه أن الجبل الجليدى الضخم يتفكك، ما يؤدى إلى ظهور كتل جديدة أصغر.

واكتُشف A68e وA68f باستخدام القمر الصناعى Sentinel-1A، وهما ثالث ورابع جبلين تشكلا حديثا من A68a منذ نشأتهما من الجرف الجليدى Larsen C فى شبه جزيرة أنتاركتيكا، فى يوليو 2017.

ورُصدت الشقوق يوم الاثنين على طول المنطقة الجنوبية من A68a، لكنها لم تقطع صفيحة الجليد العائمة، وبحلول يوم الثلاثاء، أصبحت الشقوق أكثر وضوحا وأسفرت الآن عن ابتعاد قطع صغيرة عن A68a، ويوم الجمعة، انفصلت قطعة جليدية أكبر عن الجبل الجليدى مماثلة لحجم ولاية ديلاوير.

وافترض العلماء أن قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 70 ميلا مربعا، انفصلت عندما اصطدم الهيكل المتجمد بالجرف القارى خارج الجزيرة، ما أدى إلى "إنتاج جبل جديد''، وفقا لـGizmodo.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية يوم الجمعة الجبل الجليدى الأصغر، وحذر العلماء من أن A68a - مدفوعا بالتيار القطبى القوى - يمكن أن يضرب جنوب جورجيا فى غضون أيام.

ويمثل A68a خطرا على الحياة البرية - وله القدرة على سحق الحياة البحرية على الجرف المحيط بالجزيرة وجعل المياه غير مضيافة لأنها تذوب لتطلق المياه العذبة.