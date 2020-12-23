شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الـ10 أسئلة الأكثر بحثا على جوجل عن فيروس كورونا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لموقع indiatimes عن أهم 10 أسئلة شغلت بال المستخدمين خلال 2020، وتوجهوا لجوجل للسؤال عنها ومعرفة إجاباتها، وفقًا لتقرير البحث السنوى لعملاق الإنترنت، وفيما يلى أهم هذه الأسئلة:

ما هو فيروس كورونا؟ ما هى مدة استمرار COVID-19 ؟ ما هى أعراض فيروس كورونا الجديد؟ ما هى مدة بقاء COVID-19 على الأسطح؟ كيف ينتشر فيروس كورونا؟ ما هى مدة العدوى بكوفيد -19؟ هل الإسهال من أعراض مرض كوفيد -19؟ هل فيروس كورونا ينتقل جوا؟ هل العطس من أعراض COVID-19 ؟ هل يوجد علاج لفيروس كورونا؟

جدير بالذكر أن جوجل أطلقت أوائل ديسمبر نتائج البحث الأكثر رواجاً في مصر كجزء من تقريرها السنوى "البحث فى عام 2020"، أوضحت النتائج أنه على الرغم من كون فيروس كورونا هو الأكثر رواجاً على الإنترنت، إلا أن التعليم ومواكبة الاهتمامات كان له ظهور واضح فى عمليات البحث وسبل للدعم والتشجيع في ظل الظروف الراهنة.

كما كشفت دراسة حديثة عن زيادة كبيرة في عمليات البحث على "جوجل" عن أعراض لها علاقة بالصحة العقلية، وذلك عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد على أنه جائحة عالمية في مارس، واستخدم باحثون من جامعات تولين ولويولا وسنترال ميتشيجان الأمريكية، مؤشرات جوجل أو"جوجل تريندز"، لتحليل "قائمة واسعة من المصطلحات المتعلقة بالصحة العقلية" التي بدأ الناس في البحث عنها قبل وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا جائحة عالمية.