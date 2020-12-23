تكنولوجيا: تقرير يؤكد على إتفاقية جديدة تجمع بين ابل وTSMC لتوريد شرائح بدقة تصنيع 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على أن ابل قد عقدت إتفاقية مع TSMC مؤخراً لتوريد الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع توقعات أن تدعم الشرائح سلسلة رقاقات M التي تنطلق في 2022.

تسير شركة TSMC بخطوات سريعة نحو تطوير عملية تصنيع الجيل القادم من الرقاقات، حيث بدأت الشركة الإستثمار في الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، و4 نانومتر، على أن تبدأ الشركة في الإنتاج التجريبي للشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر في 2021، ومن ثم يبدأ الإنتاج الضخم في 2022.

ولقد أكدت أحدث التقارير على أن ابل عقدت إتفاقية مع TSMC بالفعل لتوريد الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر للجيل القادم من رقاقات المعالج، لتكون شركة ابل أول الشركات المتعاقدة مع TSMC للحصول على هذه الرقاقات.

من جانب أخر تعاقدت ابل مع TSMC لتصنيع رقاقات الجيل القادم من سلسلة رقاقات M التي تدعم أجهزة Macbook والآيباد في المستقبل، كما أكدت التقارير السابقة على أن شركة TSMC تسعى إلى تحقيق هدفها في إنتاج عدد 600000 وحدة سنوياً.

يذكر أن شركة TSMC قدمت الشرائح المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر هذا العام لشركة ابل لدعم الجيل الأول من رقاقات معالج ابل الذي انطلق بعنوان M1، والذي يدعم بالفعل الآن أجهزة Macbook Pro، وMacbook Air وأيضاً Mac Mini.

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