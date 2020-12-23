تكنولوجيا: طالبة هولندية تصنع أصغر شجرة كريسماس فى العالم من الذرات

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدمت ويليامز جهازًا سمح لها بمسح كل ذرة وتغيير موضعها لتشكيل الشكل الأيقوني.
ويتكون الهيكل من 51 ذرة من شبكة بلورية مثالية، وكلها بحجم أصغر بـ 40.000 مرة من شعرة الإنسان، بينما توجد أكبر شجرة عيد ميلاد اصطناعية في سريلانكا، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 236 قدمًا، وقد سجلت رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لارتفاعها.
ومع ذلك، قد تكون شجرة ويليامز الاصطناعية الصغيرة إنجازًا أكبر، حيث كانت الشجرة الصغيرة عبارة عن مشروع تخرج، واستخدمت فيه مجهر مسح نفقي مصمم لمسح الذرات الفردية وتغيير مواقعها، وتُستخدم هذه التقنية لدراسة الخصائص الميكانيكية الكمية لكل ذرة.
واستخدمت ويليامز هذه القطعة الضخمة من الآلات لبناء الشجرة الصغيرة عن طريق ضبط كل من الذرات الـ 51 على حدة لإنشاء شكل شجرة عيد الميلاد.
جدير بالذكر يمكن في المستقبل أيضًا استخدام هذه التقنية لإنشاء سباحات دقيقة صناعية يمكنها السفر عبر جسم الإنسان لتشخيص الحالات أو تقديم الأدوية المستهدفة.
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