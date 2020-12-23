شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالبة هولندية تصنع أصغر شجرة كريسماس فى العالم من الذرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح الكثير من الناس فى الحصول على أكبر شجرة كريسماس، لكن طالبة فعلت العكس تمامًا، واستطاعت تصميم أصغر شجرة عيد الميلاد في العالم، حيث صممت مورا ويليامز من جامعة دلفت للتكنولوجيا شجرة احتفالية مصنوعة من ذرات فردية يبلغ طولها أربعة نانومتر فقط دون احتساب قمة الشجرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدمت ويليامز جهازًا سمح لها بمسح كل ذرة وتغيير موضعها لتشكيل الشكل الأيقوني.

ويتكون الهيكل من 51 ذرة من شبكة بلورية مثالية، وكلها بحجم أصغر بـ 40.000 مرة من شعرة الإنسان، بينما توجد أكبر شجرة عيد ميلاد اصطناعية في سريلانكا، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 236 قدمًا، وقد سجلت رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لارتفاعها.

ومع ذلك، قد تكون شجرة ويليامز الاصطناعية الصغيرة إنجازًا أكبر، حيث كانت الشجرة الصغيرة عبارة عن مشروع تخرج، واستخدمت فيه مجهر مسح نفقي مصمم لمسح الذرات الفردية وتغيير مواقعها، وتُستخدم هذه التقنية لدراسة الخصائص الميكانيكية الكمية لكل ذرة.

واستخدمت ويليامز هذه القطعة الضخمة من الآلات لبناء الشجرة الصغيرة عن طريق ضبط كل من الذرات الـ 51 على حدة لإنشاء شكل شجرة عيد الميلاد.

جدير بالذكر يمكن في المستقبل أيضًا استخدام هذه التقنية لإنشاء سباحات دقيقة صناعية يمكنها السفر عبر جسم الإنسان لتشخيص الحالات أو تقديم الأدوية المستهدفة.



