شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف مليار مستخدم لعبوا Among us خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن كان النجاح أكثر بروزًا لأن InnerSloth، الشركة التي تصنع اللعبة، لديها أربعة موظفين فقط، وهو ما يعنى أن هناك ما يقرب من 125 مليون لاعب لكل شخص يعمل في اللعبة.

لقد ثبت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن الاستوديو قرر إلغاء جزء آخر كان قيد العمل وبذل كل جهده لتحسين النسخة الأصلية، حتى أنها لفتت انتباه عضوة الكونجرس ألكسندريا أوكاسيو كورتيز.

كما قال كارتر روجرز، المحلل الرئيسي في SuperData ، إن اللعبة التالية الأكثر شعبية من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريًا سجلت 300 مليون فقط.

ويشير روجرز إلى أن الشركة تجمع أرقامها من خلال مزيج من بيانات نقاط البيع والأحداث من الناشرين والمطورين ومقدمي خدمات الدفع.

تظهر حقيقة وجود 500 مليون لاعب، مدى الوصول الرائع الذي يمكنك الحصول عليه من خلال إنشاء لعبة مجانية تعمل على الأجهزة المحمولة، كما أنه وفقًا لـ SuperData، فإن 3% فقط من هؤلاء الـ500 مليون لاعب كانوا يلعبون على نسخة الكمبيوتر الشخصي.