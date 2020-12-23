شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف مليار مستخدم لعبوا Among us خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن كان النجاح أكثر بروزًا لأن InnerSloth، الشركة التي تصنع اللعبة، لديها أربعة موظفين فقط، وهو ما يعنى أن هناك ما يقرب من 125 مليون لاعب لكل شخص يعمل في اللعبة.
لقد ثبت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن الاستوديو قرر إلغاء جزء آخر كان قيد العمل وبذل كل جهده لتحسين النسخة الأصلية، حتى أنها لفتت انتباه عضوة الكونجرس ألكسندريا أوكاسيو كورتيز.
كما قال كارتر روجرز، المحلل الرئيسي في SuperData ، إن اللعبة التالية الأكثر شعبية من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريًا سجلت 300 مليون فقط.
ويشير روجرز إلى أن الشركة تجمع أرقامها من خلال مزيج من بيانات نقاط البيع والأحداث من الناشرين والمطورين ومقدمي خدمات الدفع.
تظهر حقيقة وجود 500 مليون لاعب، مدى الوصول الرائع الذي يمكنك الحصول عليه من خلال إنشاء لعبة مجانية تعمل على الأجهزة المحمولة، كما أنه وفقًا لـ SuperData، فإن 3% فقط من هؤلاء الـ500 مليون لاعب كانوا يلعبون على نسخة الكمبيوتر الشخصي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: نصف مليار مستخدم لعبوا Among us خلال شهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.