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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن خطط Honor لدعم هاتف Honor V40 المرتقب بأعلى معدل تحديث للإطارات، كما تدعم أيضاً أعلى سرعة لمس.
إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station صورة مسربة توضح الإختلاف بين اثنان من الهواتف الذكية، يدعم أحدهما سرعة لمس في الشاشة 180Hz، بينما يدعم الأخر وهو هاتف Honor V40 سرعة لمس تصل إلى 270Hz.
ولقد جاء هاتف الألعاب Asus ROG Phone 3 وأيضاً هاتف شاومي Black Shark 3 بشاشة OLED مميزة بسرعة لمس بمعدل 270Hz، لذا ينضم هاتف Honor V40 قريباً لهذه الإصدارات.
كما أكدت التقارير على أن هاتف Honor V40 سيدعم أقصى نسبة سطوع، ليقدم أفضل عرض في ضوء النهار، لذا تترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Honor V40 في الحدث الرسمي المرتقب من الشركة خلال الفترة القادمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شاشة Honor V40 تدعم أعلى معدل تحديث وسرعة لمس في الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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