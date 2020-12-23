تكنولوجيا: آداء رقاقة معالج EXYNOS 2100 يتفوق على رقاقة SNAPDRAGON 888 في MI 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التقارير التي جاءت من GeekBench أن هاتف GALAXY S21 إستطاع أن يتفوق برقاقة معالج EXYNOS 2100 على هاتف شاومي المرتقب MI 11 المميز برقاقة كوالكوم الجديدة SNAPDRAGON 888.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتف MI 11 في حدث يعقد في 28 من ديسمبر برقاقة كوالكوم SNAPDRAGON 888، كما تقدم العملاق الكوري GALAXY S21 برقاقة معالج EXYNOS 2100، وتتنافس بالفعل الإصدارات الجديدة في تسجيل أفضل آداء في إختبارات الآداء.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن تسجيل هاتف Galaxy S21 برقاقة معالج Exynos 2100 عدد 1103 نقطة في الأنوية الأحادية، كما سجل 3785 نقطة في الأنوية المتعددة، بينما سجل هاتف Mi 11 عدد 1135 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3790 نقطة في الأنوية المتعددة.

كما كشفت تقارير جديدة عن تسجيل هاتف Mi 11 عدد 1131 في إختبارات الأنوية الأحادية، و3836 نقطة في الأنوية المتعددة،بينما سجل Galaxy S21 عدد 3963 في إختبارات الأنوية المتعددة في نمط المسارات المتعددة، و1089 نقطة في الأنوية الأحادية.

يذكر أن آداء الإصدارات المرتقبة من هواتف الأندوريد برقاقتي Exynos 2100 وSNAPDRAGON 888 لم يتخطى آداء هاتف ابل iPhone 11 وبالتالي أيضاً iPhone 12.

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