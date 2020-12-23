شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توفر أجهزة آيفون "مخترقة" لهؤلاء المستخدمين للحفاظ على سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة أبل فى توفير هواتف آيفون تم عمل "رووت" لها لبعض الباحثين، حتى يتمكنوا من الوصول إلى نظام تشغيل iOS الأساسى والعثور على الثغرات الأمنية، وذلك كجزء من برنامج Apple Security Research Device، الذى تم الإعلان عنه فى وقت سابق من هذا العام، وتطلق أبل على هذه الهواتف اسم Security Research Device أو (SRD)، ويقال إن الباحثين الذين تقدموا بطلب للحصول على هذا البرنامج فى وقت سابق قد تلقوا للتو SRD الخاص بهم، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors.

وبحسب موقع TOI الهندى يوفر هاتف آيفون الذى تم عمل روت له إمكانية الوصول إلى Shell وسيتمكن الباحثون من تشغيل أي أدوات يريدونها، وبصرف النظر عن هذا، تتصرف SRD بشكل وثيق مع أيفون القياسي قدر الإمكان من أجل أن تكون هدفًا بحثيًا تمثيليًا بحسب أبل، ولعل السبب الوحيد لتقديم أجهزة أيفون هذه التي تم عمل روت لها هو المساعدة في تحسين الأمان لجميع مستخدمي iOS.

وصرحت شركة أبل أنه يتم توفير أجهزة SRD على أساس 12 شهرًا قابلة للتجديد وتظل ملكًا لشركة أبل، وهي ليست مخصصة للاستخدام الشخصي أو الحمل اليومي، ويجب أن تظل في أماكن عمل المشاركين في البرنامج في جميع الأوقات، ويجب أن يقتصر الوصول إلى الأجهزة قصيرة المدى واستخدامها على الأشخاص المصرح لهم من أبل ".

ولكي يكون المطورون جزءًا من هذا البرنامج، يجب أن يكونوا أصحاب حساب عضوية في برنامج أبل Developer Program، وأيضًا يُطلب منهم أن يكون لديهم سجل حافل من النجاح في العثور على مشكلات الأمان على أنظمة تشغيل أبل أو أنظمة التشغيل الأخرى.

وستكافئ أبل أيضًا الباحثين الذين يجدون أخطاء وثغرات أمنية، إذ يتم اعتبار أى مشكلة يتم العثور عليها باستخدام SRD تلقائيًا كمكافأة من خلال أبل برنامج Security Bounty.