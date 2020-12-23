شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه اختراق SolarWinds وكيف يؤثر على الشركات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى قد تأثرت باختراق شركة SolarWinds لإدارة تكنولوجيا المعلومات، حيث تمكن المهاجمون من الوصول إلى مستشفيات ولاية كاليفورنيا وجامعة ولاية كينت.

شركة SolarWinds

هي شركة أمريكية تقوم بتطوير برامج للشركات للمساعدة فى إدارة شبكاتها وأنظمتها وبنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ويقع مقرها الرئيسى فى أوستن بتكساس، ولها مكاتب لتطوير المنتجات والمبيعات فى عدد من المواقع فى الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

عملاء SolarWinds

يأتى من ضمن عملائها عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية، فضلا عن شركات سيسكو وإنتل وإنفيديا وBelkin وVMware أجهزة حاسب مصابة بالبرامج الضارة ضمن شبكاتها، كما كشفت الشركة أن أقل من 18000 شركة قد تأثرت.

السبب وراء اختراق SolarWinds

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل مجموعة القرصنة ترغب في الدخول إلى أنظمة إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك الوصول إلى خطط المنتجات المستقبلية أو معلومات الموظفين والعملاء التي يمكن بيعها أو الاحتفاظ بها مقابل فدية، على افتراض أنهم ذهبوا بالفعل للبحث عن هذه المعلومات.

ولكن من الممكن أيضًا أن تكون لهذه الشركات أضرارًا جانبية فقط لأن مجموعات القرصنة هذه كانت تلاحق الوكالات الحكومية، تلك التى تصادف أنها تشترك في نفس أنظمة إدارة تكنولوجيا المعلومات التى توفرها SolarWinds فى الوقت الحالى.