شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. رائد فضاء روسى ينشر صور "الاقتران العظيم" من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العالم ظاهرة فلكية نادرة حدثت فى 21 ديسمبر، تمثلت باقتراب شبه تام بين مدارى كوكبى المشترى وزحل، بما يعرف بظاهرة "الاقتران العظيم"، وتمكن رائد الفضاء الروسى، سيرجى كود سفيرشكوف، من التقاط صور للظاهرة من محطة الفضاء الدولية ونشرها على صفحته الخاصة على "تويتر".

وعلق قائلا: "تم فصلهما بستة دقائق قوسية وكانوا مرئيين بالعين المجردة كنجم مزدوج لامع"، وبحسب العلماء فإن هذه الظاهرة كانت الأقرب والأكثر بريقا من أى وقت مضى منذ 800 عام.

حدث اقتران الكوكبين مرة واحدة كل 20 عاما تقريبا، لكن المرة الأخيرة التى اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت فى عام 1623، ولم يكن الاقتران مرئيا من معظم أنحاء الأرض".

وبدأ التقارب الظاهر بين الكوكبين منذ أشهر، ليصلا إلى أقرب مسافة يوم الانقلاب الشتوى، ما يعطى انطباعا بأن الكوكبين هما جرم سماوى واحد.

ونقلت "فرانس برس" عن فلوران ديلفى من مرصد باريس "بى أس أل" قوله إن "الاقتران العظيم" هو "الوقت الذى يضعه الكوكبان لبلوغ مواقع نسبية مشابهة بالنسبة للأرض".

وأضاف ديلفي: "باستخدام أداة مراقبة صغيرة قد تكون ببساطة مجرد منظار، سنتمكن من رؤية الحزامين الاستوائيين للمشترى وأقماره الرئيسية، مع حلقات زحل فى إطار واحد".

ويدور المشترى، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، حول الشمس فى 12 عاما، فيما تستغرق دورة زحل 29 عاما.