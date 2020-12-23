تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Nova 8 Pro و Nova 8 بتقنية شحن سريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً اليوم عن هواتف Nova 8 Pro و Nova 8 التي تنطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وشاشات OLED بتصميم منحني، وسعر يبدأ من 565 دولار.

مواصفات هاتف هواوي Nova 8

شاشة OLED منحنية بحجم 6.57 إنش وجودة عرض 2340 في 1080 بيكسل أو جودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz.

رقاقة معالج Kirin 985 5G مع كرت شاشة ARM Mali-G77

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 11

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 160.12 في 74.01 في 7.64مم، ووزن 169 جرام

منفذ USB C

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11ac بتردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5.1، ومنفذ USB C.

بطارية بقدرة 3800 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W

مواصفات هاتف هواوي Nova 8 Pro

شاشة OLED منحنية بحجم 6.72 إنش وجودة عرض 2676 في 1236 بيكسل أو جودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120 Hz.

رقاقة معالج Kirin 985 5G مع كرت شاشة ARM Mali-G77

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 11

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 163.32 في 74.08 في 7.85 مم، ووزن 184 جرام

منفذ USB C

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11ac بتردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5.1، ومنفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ومن المقرر أن تتوفر هواتف Nova 8 و Nova 8 Pro بألوان الأسود، والفضي، والأخضر، وأيضاً البنفسجي، على أن يبدأ سعر هاتف Nova 8 من 504 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 565 دولار.

كما ينطلق هاتف Nova 8 Pro بسعر 611 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الأعلى بسعر 672 دولار، كما تنطلق الإصدارات الجديدة للبيع في السوق الصيني في 30 من ديسمبر.

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