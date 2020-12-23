تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Nova 8 Pro و Nova 8 بتقنية شحن سريع بقدرة 66W

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً اليوم عن هواتف Nova 8 Pro و Nova 8 التي تنطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وشاشات OLED بتصميم منحني، وسعر يبدأ من 565 دولار.
مواصفات هاتف هواوي Nova 8
- شاشة OLED منحنية بحجم 6.57 إنش وجودة عرض 2340 في 1080 بيكسل أو جودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz.
- رقاقة معالج Kirin 985 5G مع كرت شاشة ARM Mali-G77
- ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت
- نظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 11
- يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو
- كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro وفتحة عدسات f/2.4.
- كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0
- مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة
- قياسات الهاتف 160.12 في 74.01 في 7.64مم، ووزن 169 جرام
- منفذ USB C
- يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11ac بتردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5.1، ومنفذ USB C.
- بطارية بقدرة 3800 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W
مواصفات هاتف هواوي Nova 8 Pro
- شاشة OLED منحنية بحجم 6.72 إنش وجودة عرض 2676 في 1236 بيكسل أو جودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120 Hz.
- رقاقة معالج Kirin 985 5G مع كرت شاشة ARM Mali-G77
- ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت
- نظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 11
- يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو
- كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro وفتحة عدسات f/2.4.
- كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.
- مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة
- قياسات الهاتف 163.32 في 74.08 في 7.85 مم، ووزن 184 جرام
- منفذ USB C
- يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11ac بتردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5.1، ومنفذ USB C.
- بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.
ومن المقرر أن تتوفر هواتف Nova 8 و Nova 8 Pro بألوان الأسود، والفضي، والأخضر، وأيضاً البنفسجي، على أن يبدأ سعر هاتف Nova 8 من 504 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 565 دولار.
كما ينطلق هاتف Nova 8 Pro بسعر 611 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الأعلى بسعر 672 دولار، كما تنطلق الإصدارات الجديدة للبيع في السوق الصيني في 30 من ديسمبر.
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