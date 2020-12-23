تكنولوجيا: ELON MUSK يؤكد على محاولة بيع TESLA لشركة ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد ELON MUSK الرئيس التنفيذي لشركة TESLA على التسريبات السابقة التي أشارت إلى محاولة بيع TESLA لشركة ابل.

أوضح ELON MUSK في تصريحات نشرت مؤخراً أنه تواصل مع Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة ابل لشراء TESLA بسعر أقل من القيمة السوقية للشركة، إلا أن Tim Cook رفض الإجتماع ب”ELON MUSK “.

من جانب أخر شكك ELON MUSK صحة التقرير الذي نشر مؤخراً حول تطوير ابل لتقنية البطارية أحادية الخلية التي تطور لإصدار ابل من السيارات الكهربائية.

أيضاً أشار MUSK أن Tesla إستخدمت بالفعل بطاريات LFP في سياراتها الكهربائية المصنعة في شنغهاي، كما أكد على صعوبة تطوير بطاريات أحادية الخلية، كما أوضح أن هذه الفئة من البطاريات ستنتج جهد منخفض جداً، أيضاً أكد على أن بطاريات ابل ستأتي بخلايا متصلة في النهاية.

يذكر أن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن ابل تستعد لإصدار سيارتها الكهربائية الأولى قبل الموعد المحدد بعامين تقريباً، كما أكد التقرير أن ابل تطلق سيارتها الكهربائية في الربع الثالث من 2021، أي قبل الموعد الذي أشارت إليه التقارير السابقة في 2023.

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