تكنولوجيا: iQOO 7 يأتي قريباً بمعدل تحديث 120Hz وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن هاتف iQOO 7 المخصص للألعاب ينطلق قريباً بمعدل تحديث 120Hz وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

كشفت صفحة Digital Chat Station اليوم عن تفاصيل جديدة حول هاتف الألعاب المرتقب iQOO 7، حيث ينطلق الهاتف خلال الفترة القادمة بجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث في الشاشة 120Hz.

كما يعد هاتف iQOO 7 أحد الإصدارات المرتقب إطلاقها في منتصف شهر يناير من العام المقبل برقاقة معالج Snapdragon 888.

ولقد رصد هاتف iQOO 7 في صور حية مع أحد لاعبي e-Sport في نهائيات King Pro League، كما نشرت علامة التجارية على صفحتها الرسمية في منصة Weibo صور رسمية للإصدار الخاص من الهاتف الذي صمم بالتعاون مع عملاق تصنيع السيارات BMW.

ويتميز هذا الإصدار باللون الأبيض مع خطوط في الجانب الأيمن من الجهة الخلفية تجمع بين ألوان الأزرق والأسود وأيضاً الأحمر، وهي الألوان المميزة لشركة BMW.

كما تظهر إعدادات الكاميرة الخلفية بتصميم مستوحى من هاتف vivo X50 Pro، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بدقة 48 ميجا بيكسل ويدعم ميزة OIS، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة iQOO التي ترتكز على OriginOS، إلا أن الشركة لم تؤكد على إطلاق الهاتف للأسواق العالمية.

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