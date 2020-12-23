فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 23, 2020 138 تطبيق Telegram يضيف خيار غرف الدردشة للصوتية للمجموعات???? الخدمة متوفرة الان ويمكن لمجموعات تصل حتى الآلف من الاشخاص استخدامها وستعمل Telegram على اضافة خواص مشاركة الفيديو ومشاركة الشاشة في الأسابيع القادمة.

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