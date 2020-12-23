شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يقترحون فكرة الأشجار المعدلة وراثيًا لمحاربة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح علماء لمكافحة التهديد المتزايد لتغير المناخ العالمى تعديل الأشجار وراثيًا لامتصاص مزيدا من الكربون من الغلاف الجوى بسرعة أكبر، وتستند الفكرة إلى فكرة أساسية مفادها أن مزيدًا من الأشجار يعنى امتصاص كميات أكبر من ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى ما يحسن صحة الكوكب، لكن ذلك يتطلب غابات قديمة ضخمة قد تستغرق قرونًا لتنمو، لذا اقترح العالِم من دائرة الغابات الكندية أرماند سيجوين اختصار الوقت من خلال اختراق جينات الأشجار لتنمو بسرعة أكبر لمواجهة التحديات الجديدة، مثل الأمراض والآفات، وفقًا لتقرير سى بى سي.

وتُعد فكرة الغابات المعدلة وراثيًا مثيرة للجدل، لكنها المؤيدين للفكرة يرون أن المخاطرة أفضل من عدم فعل شيء ومن بلوغ مستقبلٍ شكَّلته كوارث تغير المناخ، وقال فال جيدينجز، عالم الوراثة والأستاذ الأول فى مؤسسة تقنيات المعلومات والابتكار: "يوجد طرق مختلفة كثيرة لجعل الغابات أماكن أفضل، لكن أقترح فى مقدمتها طريقة تعديل الجينات."

وما زال علماء آخرون غير مقتنعين قائلين إن النباتات المعدلة وراثيًا قد تحدث دمارًا غير متوقع فى المستقبل، وقالت لوسى شارات، منسقة شبكة عمل التقنيات الحيوية الكندية إن الأشجار ذات معدلات النمو المتسارعة ستكون تجربة خطيرة تهدد النظم البيئية للغابات.

لكن سيجوين يرى أن الفوائد المحتملة للخطة أفضل من تجاوزها ببساطة، إذ قال: "لا أظن أن التعديل الجينى هو الحل، لكنه جزء من الحل."