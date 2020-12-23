هل تمتلك هاتف اندرويد؟ هكذا تكتشف أنه مخترق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:03 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 1:14 مساءً

العلامة الرئيسية للتنصت على المكالمات الهاتفية هي حدوث تغييرات مفاجئة في الهاتف

يخشى المستخدمون اختراق أجهزتهم الذكية مع تطور أساليب النصب والاحتيال، ولكن دائما ما يعطي الهاتف إشارة تبين أن هاتفك مخترقا.

وإذا كان ھاتفك يعمل بنظام “أندرويد”، وظهرت عليه بعض المؤشرات الغير معتادة، فيجب عليك الحذر والتأكد من أنه ليس مخترقا ويتعرض للتجسس، ثم أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحمايته من عمليات القرصنة الإلكترونية.

ووفقا لموقع “البوابة العربیة للأخبار التقنیة”، تتمثل هذه المؤشرات في ارتفاع درجة حرارة الھاتف، أو استھلاك بیانات الھاتف المحمول بسرعة أو نفاد شحن البطارية بسرعة أثناء عدم استخدامه، وقد ترى أيضا إشعارات لا تتوقعھا، أو أن وقت تشغیل الھاتف أو إيقافه أطول من المعتاد.

التحقق من التطبیقات

وعلیك التحقق من التطبیقات التي تستھلك موارد الھاتف، بالانتقال إلى (الإعدادات) في ھاتفك الذكي، ثم الضغط على خیار (الشبكة والإنترنت) Network & Wireless، ثم الضغط على خیار (استخدام البیانات) usage Data.

سترى عندھا قائمة بجمیع التطبیقات المثبتة على جھازك واستھلاكھا لبیانات الھاتف، وإذا وجدت تطبیقا لم تقم بتثبیته يستھلك بیانات الھاتف فقم بإزالته على الفور.

خدمات إمكانیة الوصول

وھناك خطوة أخرى لمعرفة إذا ما كان على ھاتفك بعض تطبیقات التجسس، وفي ھذه الخطوة تنتقل إلى الإعدادات في ھاتفك، ثم اضغط على خیار (خیارات متقدمة) Options Advanced، ثم خیار (إمكانیة الوصول) Accessibility. وھنا سترى قائمة الخیارات التي يمكنك تخصیصھا في ھاتفك.

فخیارات (خدمات إمكانیة الوصول) تتیح للتطبیقات تغییر الإعدادات، مما يجعل الوصول لھذا الإذن مفیدا جدا لتطبیقات التجسس، ومن ثم تأكد فقط من منح ھذا النوع من الوصول إلى تطبیق مكافحة الفیروسات فقط ولیس لأي تطبیق آخر.

حل أفضل

ھناك حل أفضل، وھو تنزيل بعض التطبیقات التي تكافح التجسس، ومنھا تطبیق Incognito، تطبيق Certo، تطبیق Kaspersky Antivirus.

نصيحة

إذا اكتشفت أنك وقعت ضحیة لأحد برامج التجسس، في بعض الحالات علیك استبدال الھاتف الذكي، ثم علیك حماية الھاتف بكلمة مرور لا تشاركھا مع أي شخص، وتثبیت تطبیق لمكافحة الفیروسات موثوق، واحرص على فحص الھاتف بانتظام، ثم احرص على تغییر كلمات المرور لجمیع حساباتك، ولا تشاركھا مع أي شخص، وقم بتنزيل التطبیقات من مصادر رسمیة فقط، مثل غوغل بلاي.