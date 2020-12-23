تلغرام يطلق خدمات مدفوعة في 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

في إطار عملية تطوير التطبيق الروسي تلغرام المشفر للمراسلة ، أعلن بافيل دوروف أحد مؤسسي التطبيق عن إطلاق خدمات مدفوعة اعتبارًا من عام 2021 لتمويل نموه.

وكتب بافيل دوروف على قناته على التطبيق أن ”تلغرام سيبدأ بتحقيق مداخيل اعتبارًا من العام المقبل“ من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات، مؤكدًا أن ”معظم المستخدمين لن يلاحظوا عمليًا أي تغير“.

وتيليجرام هو عبارة عن تطبيق مجاني للتراسل، مفتوح المصدر جزئياً، يعمل على منصات متعددة، ويركز على السرعة والخصوصية والناحية الأمنية. وبإمكان مستخدمي تيليجرام تبادل الرسائل بأمان مع إمكانات التشفير العالية بما في ذلك الصور والفيديو والوثائق من أي نوع، ويدعم التطبيق مشاركة كافة تنسيقات الملفات تقريباً.

يتوفر تيليجرام رسمياً على أندرويد وiOS وويندوز فون بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية، ويتوفر أيضاً على أنظمة التشغيل الأخرى مثل ويندوز وماكنتوش ولينكس، كما يعمل عنسخة الويب عن طريق المتصفحات، ما يسمح للمستخدم باستخدامه على مختلف الأجهزة والمنصات في نفس الوقت، ويقوم التطبيق بمزامنة الرسائل بسلاسة بين أي جهاز وآخر من أجهزة المستخدم.

ويقوم تيليجرام بنفس الوظائف التي تقوم بها أي برامج تراسل آخر مثل واتس اب ولاين، وتم إطلاق أول نسخة من تيليجرام لنظام iOS في 14 أغسطس عام 2013، وتم إطلاق النسخة ألفا لنظام أندرويد في 20 أكتوبر عام 2013.