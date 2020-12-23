تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف شاومي Mi 11 الذي ينطلق بسعر 700 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر سلسلة Xiaomi Mi 11 في جذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي المقرر يوم 28 من ديسمبر، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن أسعار هاتف Mi 11.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من الصين اليوم عن سعر الإصدار الرئيسي لهاتف Mi 11، حيث يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 687 دولار أو 565 يورو.

أيضاً يأتي النموذج الأعلى المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 735 دولار أو 600 يورو، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 800 دولار أو 650 يورو.

يذكر أن التسريبات تكشف عن إرتفاع مستوى تسعير سلسلة Xiaomi Mi 11 عن الإصدارات السابقة من سلسلة Xiaomi Mi 10 بنسبة 20% تقريباً، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Mi 11 Pro بمستوى تسعير أعلى، حيث قدمت شاومي هاتف Mi 10 Pro 5G العام الماضي بمستوى تسعير مرتفع جداً مقارنة بالإصدار الرئيسي.

المصدر

اعلان





