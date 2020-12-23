شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسلم "جو بايدن" الحساب الرئاسى الرسمى فى يناير بدون متابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبر موقع تويتر فريق الرئيس المنتخب جو بايدن أن متابعين الرئيس دونالد ترامب لن ينتقلوا إلى الحسابات الرسمية المخصصة للرئيس الجديد والبيت الأبيض فى يناير، وهو عكس ما حدث عند تولى ترامب الرئاسة، وتعنى هذه الخطوة أن حسابات إدارة بايدن ستبدأ بدون متابعين، مما يقطع الطريق أمام بايدن للوصول فورًا إلى ملايين الأشخاص الذين يتابعون حاليًا الحسابات الرسمية التى يستخدمها ترامب، فلدى الحساب الرئاسى الرسمى POTUS أكثر من 33 مليون متابع، بينما لدى حساب البيت الأبيض نحو 26 مليون متابع.

وقال روب فلاهيرتى، المدير الرقمى لبايدن، أمس الثلاثاء عبر حسابه على موقع تويتر: "أبلغنا تويتر أنه اعتبارًا من الآن، يتعين على إدارة بايدن أن تبدأ من الصفر"، وأضاف فى وقت لاحق أن فريق بايدن يرفض خطط الشركة.

قال المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو، إن الشركة "تجرى مناقشات جارية مع فريق بايدن الانتقالى بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بتحويل حسابات البيت الأبيض".

وإذا تمت إعادة الحسابات إلى الصفر، فسيكون ذلك تغييرًا كبيرا منذ أن تولى ترامب منصبه، ففى يوم التنصيب عام 2017 ، كان لدى كل حساب أكثر من 13 مليون متابع، وفى تمام الساعة 12:01 مساءً فى ذلك اليوم، عندما أدى ترامب اليمين، تم تغيير حسابPOTUS إلى @ POTUS44 ، ليصبح أرشيف للتغريدات الرسمية لباراك أوباما بصفته الرئيس الرابع والأربعين لأمريكا.

تمت إضافة متابعى هذا الحساب تلقائيًا أيضًا كمتابعين إلى حسابPOTUS الذى تم إنشاؤه حديثًا لإدارة ترامب.

وقال موقع تويتر إنه سيتم إخطار المستخدمين الذين يتابعون حسابات البيت الأبيض الحالية بأنه تتم أرشفتهم مع إضافة رقم "45" إلى اسم الحساب وسيتم منحهم خيار متابعة حسابات إدارة بايدن.