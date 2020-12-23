شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تصحح خطأ فى ترجمة عبارة عن بوتين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة "جوجل"، إنها تشكر كل من أشار للخطأ الذى وقع فيه مترجمها "جوجل ترانسليت"، وذكرت أنها قامت بتصحيحه بالشكل المطلوب، وذكرت الشركة، أنها تفادت الخطأ، وقامت بتصحيحه فى عبارة ضمت اسم الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ولاحظ الكثير من مستخدمى خدمة جوجل للترجمة فى الأسبوع الماضى وقوع البرنامج فى خطأ فى الترجمة عند كتابة عبارة "شكرا لك، سيدى الرئيس" باللغة الإنجليزية ليتم ترجمتها إلى الروسية، "شكرا لك، فلاديمير فلاديميروفيتش".

علاوة على ذلك، يكون خيار الترجمة هذا مناسبا فقط إذا تم الاحتفاظ بالأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم، وفى الحالات الأخرى، سيتم ترجمة العبارة حرفيا، ولكن الآن، وكما لاحظ مراسل "نوفوستي"، عندما تدخل عبارة "Thank you, Mr President"، يقوم المترجم الآلى لـ"جوجل"، بترجمتها إلى الروسية على الشكل التالي: "شكرا لك سيدى الرئيس".

جدير بالذكر طرحت "جوجل" طرحت خدمة جديدة كليا للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد"، وتتيح تلك الخدمة، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه فى خدمة "جوجل للترجمة".

ويمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة فى أى دردشة بصورة سريعة للغاية، ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمى "أندرويد" فى نهاية الأسبوع الجارى.

وتدعم تلك الخدمة فى الوقت الحالى 8 لغات، هى: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى مثل العربية فى وقت لاحق.