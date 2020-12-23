تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن Watch S Pro وWatch S Master وأيضاً سماعة Buds Air Pro Master

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن ساعة Watch S Pro الذكية مع الإصدار الخاص من ساعة Watch S Master، وأيضاً الإصدار الخاص من سماعة Buds Air Pro Master اللاسلكية.

ساعة Realme Watch S Pro

تتميز ساعة Realme Watch S Pro الذكية بمعالج ARM Cortex-M4، كما تعمل بمنصة مخصصة، وتأتي بشاشة AMOLED بخاصية اللمس بحجم 1.39 إنش وتدعم ميزة always-on، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، مع نظام سطوع تلقائي.

وتأتي الساعة الذكية بأكثر من 100 وجه، كما تدعم تحميل الصور المفضلة للمستخدم على الساعة الذكية من معرض الصور في الهاتف.

وتأتي ساعة Watch S Pro الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتميز بوزن 63.5 جرام، كما تنطلق بسوارة معصم من السيلكون أو الجلد، بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، والبني، والأخضر، إلى جانب اللون الأسود.

وتدعم ساعة Realme Watch S Pro الذكية رصد معدل ضربات القلب، كما تأتي بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتدعم تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم تتبع نشاط المستخدم في عدد 15 من الأنماط الرياضية، مع نمط خاص للسباحة.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بنظام GPS، وتدعم مقاومة الماء 5ATM، كما تدعم ميزة التنبيهات الذكية، وإشعارات المكالمات الواردة من الهاتف، والتحكم في الكاميرة وتشغيل الموسيقى.

كما تضم ساعة Realme Watch S Pro الذكية بطارية بقدرة 420 mAh مع عمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً وتنطلق للبيع بسعر 135 دولار في 29 من ديسمبر.

الإصدار الخاص Realme Watch S Master

صمم هذا الإصدار عبر المصمم الكوري Grafflex، وتأتي بمواصفات ساعة Watch S الذكية، مع سوارة معصم بتصميم خاص، وملصقات في صندوق التغليف تتوافق مع ثيم الساعة الذكية.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Realme Watch S Master الذكية بسعر 80 دولار، على أن تنطلق للبيع في السوق الهندي قريباً، كما توفر Realme في 5 من يناير إختيارات أخرى لتغيير سوارة المعصم باللون البرتقالي، والأخضر، وأيضاً الأزرق.

الإصدار الخاص Realme Buds Air Pro Master

يأتي الإصدار الخاص من سماعة Buds Air Pro Master بتصميم Jose Levy، وهو المصمم الذي قدم في السابق تصميم Buds Q.

وتأتي سماعة Buds Air Pro Master اللاسلكية بنفس المواصفات التي جاء بها الإصدار الرئيسي، بينما تتميز بتصميم عاكس ولون جديد يعرف من الشركة بالفضي Wave، بينما يأتي رأس السماعة باللون الأسود.

ومن المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية بسعر 67 دولار، وتنطلق للبيع في السوق الهندي بدءاً من 8 من شهر يناير المقبل.

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