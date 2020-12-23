فيسبوك تقدم خيارات أمان جديدة في عام 2021

دبي - يزن راشد - قالت شركة فيسبوك: إنها ستبدأ في السماح للمستخدمين بإعداد مفاتيح أمان فعلية بصفتها طريقة للتحقق من الهوية قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول لشبكة التواصل الاجتماعي ابتداء من العام المقبل.

وتقدم الشركة حاليًا خيارًا لطلب مفتاح أمان فعلي من أجل الاتصال بجهاز حاسب مكتبي قبل كل عملية تسجيل دخول.

وقالت الشركة: يمكن للمستخدمين شراء مفاتيح الأمان الفعلية من تجار التجزئة، وتسجيلها في فيسبوك.

وتدعم الشركة استخدام مفاتيح الأمان عبر الأجهزة المحمولة، بحيث يحتاج أي شخص يقوم بتسجيل الدخول إلى حساب ما إلى أكثر من مجرد كلمة المرور.

ويمكن أن تتخذ مفاتيح الأمان مجموعة متنوعة من الأشكال، ومن ضمنها المفاتيح التي تنشئ أرقامًا يجب استخدامها مع كلمات المرور التقليدية أثناء عملية تسجيل الدخول إلى الحساب.

وقالت الشبكة الاجتماعية الكبرى في العالم: إنها تخطط أيضًا لتوسيع برنامجها لأمان الحسابات البارزة Facebook Protect، ومن ضمنها المرشحين للانتخابات، إلى أنواع أكثر من الحسابات على مستوى العالم في العام المقبل.

ويأتي إطلاق خدمات الأمان الجديدة في أعقاب اختراق منصة تويتر الاجتماعية في شهر يوليو، مما أدى إلى اختراق العديد من حسابات المشاهير، ومن ضمنهم حسابات الرئيس المنتخب (جو بايدن) والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (إيلون ماسك).

ويوفر برنامج الأمان للحسابات البارزة Facebook Protect – المتوفر حاليًا في الولايات المتحدة – وسيلة للسياسيين والوكالات الحكومية وموظفي الانتخابات لزيادة أمان الحسابات عبر طرق، مثل: المصادقة الثنائية والمراقبة في الوقت الفعلي لتهديدات القرصنة المحتملة.

وأوضحت فيسبوك أنه برنامج Facebook Protect سيكون متاحًا الآن لمستخدمين، مثل: الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين هم أكثر عرضة للاستهداف من القراصنة.

وذكرت فيسبوك أن أكثر من 70 في المئة من الأفراد المشاركين عن كثب في الانتخابات الأمريكية لعام 2020 استخدموا المصادقة الثنائية لحماية حساباتهم عبر المنصة.

وقال (ناثانيال جلايشر) Nathaniel Gleicher، رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك: يحاول المهاجمون استهداف الأصوات البارزة ضمن منصات التواصل الاجتماعي، وفي حال لم تكن رئيسًا تنفيذيًا أو مرشحًا سياسيًا فإن ذلك لا يعني أنك لست شخصًا بارزًا في مجالك ومستهدفًا.

وأضاف: تتمثل فرضيتنا في أنه يتعين عليك حماية الحسابات لأن كل صوت بارز يتم اختراقه يمكن أن يصبح أداة يستخدمها المهاجمون لإحداث ضرر أكبر بكثير بعد ذلك، بالإضافة إلى التسبب في ضرر فوري للأشخاص.