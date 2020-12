بايدن يتسلم الحساب الرئاسي من تويتر دون متابعين

دبي - يزن راشد - تخطط منصة تويتر لإلغاء جميع المتابعين من حسابي @POTUS و @WhiteHouse بعد أن يؤدي بايدن اليمين في 20 يناير، بدلاً من نقل متابعي الحسابات الحاليين إلى الإدارة الجديدة، وذلك وفقًا In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse -- at Team 44's urging.



In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK — Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020 (روب فلاهيرتي) Rob Flaherty، المدير الرقمي لبايدن.

وقالت تويتر: إنها تلغي جميع المتابعين لحسابات السكرتير الصحفي للبيت الأبيض PressSec ونائب رئيس الولايات المتحدة VP والسيدة الأولى للولايات المتحدة FLOTUS والمجلس الإستشاري للولايات المتحدة C Cabinet والبيت الأبيض باللغة الإسبانية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك خلافًا بين معسكر بايدن وتويتر حول نقل المتابعين، ويعني ذلك أن الرئيس الأمريكي الجديد (جو بايدن) Joe Biden يحتاج إلى بعض متابعي تويتر.

وتعاكس هذه الخطوة ما فعلته المنصة في عام 2017 عندما استحوذت إدارة ترامب على الحسابات من إدارة أوباما.

في ذلك الوقت، قامت تويتر باستنساخ الحسابات الموجودة، وإنشاء أرشيف للتغريدات والمتابعين في عهد أوباما، وإنشاء مجموعة جديدة من الحسابات للإدارة القادمة التي احتفظت بجميع المتابعين، لكن دون أي تغريدات.

ولم تذكر تويتر سبب تغيير السياسة هذه المرة، وقالت: إنها تجري مناقشات مع فريق بايدن الانتقالي حول عدد من الجوانب المتعلقة بنقل حساب البيت الأبيض.

ويبدو أن فريق بايدن غير سعيد بهذا التغيير في السياسة، وذلك بالنظر إلى الميزة الرقمية الكبيرة التي يخسرها.

وقال متحدث باسم تويتر: يتلقى أي شخص يتابع أحد الحسابات التي يتم نقلها إشعارًا في يوم التنصيب بأنه تتم أرشفة الحساب، ويتم منحه خيار متابعة الحسابات الجديدة لإدارة بايدن، ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول الشكل الذي يبدو عليه هذا الإشعار للمستخدمين.

وفي حين أن الرئيس لديه الكثير من المنابر للتحدث من خلالها، فلا يمكن إنكار أن تويتر هي أداة الاتصال الرئيسية للرئيس بعد هذه السنوات الأربع الماضية.

ولدى الحسابات مهمة جديدة تتمثل في إعادة جلب المتابعين، إذ لدى حساب POTUS ما يصل إلى 33 مليون متابع، بينما لدى حساب البيض الأبيض نحو 26 مليون متابع، في حين لدى حساب السيدة الأولى للولايات المتحدة 16 مليون متابع، ولدى السكرتير الصحفي للبيت الأبيض 6 ملايين متابع.

وذكرت الصحيفة أنه ستتم إعادة تسمية حساب POTUS الخاص بدونالد ترامب ليصبح POTUS45 مع تجميده، فيما سيظل ترامب يتحكم بحسابه الشخصي realDonaldTrump، لكن بحماية أقل من ذي قبل.