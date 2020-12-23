سامسونغ تزيل المنشورات “الساخرة” من آبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 8:32 صباحًا

بدأت شركة سامسونغ بإزالة المنشورات الساخرة التي نشرتها في بعض صفحاتها على مواقع التواصل، والتي “سخرت فيها بشكل غير مباشر” من محتويات علب هواتف آيفون الجديدة، حسب ما أشارت صحيفة GizChina .

وتبعا للصحيفة “فإن بدء اختفاء مثل هذه المنشورات من الصفحات التابعة لشركة سامسونغ قد يكون مؤشرا على أن الشركة قد تحذو حذو شركة آبل، وتقرر التخلي عن إضافة الملحقات المجانية مثل الشاحن أو السماعات في علب الهواتف الجديدة”.

وذكرت الصحيفة إلى أنه وبعد طرح شركة آبل لهواتف iPhone 12 الأخيرة كانت سامسونغ قد نشرت على بعض حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات “سخرت فيها بشكل غير مباشر” من منافستها آبل، وجاء في أحد هذه المنشورات “جهاز Galaxy يقدم لكم كل ما تحتاجونه، بدءا من الشاحن الأساسي وانتهاء بالكاميرات الأفضل، وسرعة الأداء والذواكر”.

وعند إصدار شركة آبل لهواتف iPhone 12 أعلنت الشركة أن علب هذه الهواتف الجديدة ستكون خالية من الشواحن والسماعات التي تمنح مجانا في العادة مع الهواتف، وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها “خطوة لتقليل استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة”.

وقال موقع “آي مور”، المتخصص في مستجدات “أبل”، إن سامسونغ “كانت سخرت في عدد من المنشورات وبطريقة غير مباشرة” من محتويات علب هواتف آيفون الجديدة.

وأضاف “الآن، بدأت هذه المنشورات تختفي ويجري حذفها من مختلف الصفحات”.

وفسّر مراقبون حذف المنشورات من الصفحات التابعة لشركة سامسونغ بأنه “مؤشر على أن الشركة الكورية الجنوبية قد تحذو حذو شركة أبل”.

وذكروا: “سامسونغ قد تقرر التخلي عن إضافة الملحقات المجانية مثل الشاحن أو السماعات في علب الهواتف الجديدة”.