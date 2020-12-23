تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Mi 11 قريباً بإصدار مميز بتصميم جلدي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف شاومي النقاب خلال أيام عن سلسلة Mi 11، واليوم تؤكد تسريبات جديدة عن أن الشركة ستقدم هاتف Mi 11 بتصميم جلدي.

تتوالى التسريبات والصور الرسمية التي تقدم مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Mi 11 المرتقبة من شاومي، حيث رصد ملصقات إعلانية للهواتف مؤخراً في أحد منافذ البيع، كما جاءت تسريبات اليوم لتوضح تفاصيل عن الإصدار الخاص من شاومي، مع الألوان والسعة التخزينية.

ولقد أوضحت التسريبات التي رصدت على Weibo أن شاومي تخطط لدفع هواتف Mi 11 بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت باللون الأزرق، بينما يأتي نموذج مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت باللون البنفسجي.

بينما يأتي نموذج أخر مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بدرجة أخرى من اللون البنفسجي، كما تقدم شاومي إصدار خاص مميز باللون الأببيض، مع إصدار خاص أخر مميز بتصميم جلدي.

يذكر أن بعض التقارير تشير إلى أن شاومي ستقدم خلال الحدث إصدارها الرئيسي فقط من سلسلة Mi 11، على أن تعقد الشركة حدث أخر في شهر فبراير للإعلان عن Mi 11 Pro، أيضاً يأتي كلا الإصدارين بتصميم منحني في الشاشة، مع معدل تحديث 120Hz، وجودة عرض FHD بلس.

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