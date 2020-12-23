شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور تقنية تتيح لأكثر من شخص استخدام نفس الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أيفون جهازًا شخصيًا للغاية ولا يمكن مشاركته مع أحبائك، ومع ذلك تبحث أبل فى إمكانية السماح لعدة مستخدمين باستخدام نفس جهاز iOS، إذ يقال إن شركة أبل تعمل على تقنية Secure Enclave الجديدة التى ستسمح بشكل آمن وخاص لعدة مستخدمين بتسجيل الدخول إلى نفس هاتف أيفون، على غرار ما نراه فى أجهزة Mac .

وحصلت أبل أيضًا على براءة اختراع لهذه التقنية، وفقًا للمعلومات المتوفرة فى وثائق براءات الاختراع، ستسمح أبل بكلمات سر مختلفة ومعرفات الوجه لمختلف المستخدمين، وسيكون الأمر مشابهًا لاستخدام هاتفين مختلفين تمامًا.

لن يتم مشاركة جهات الاتصال والرسائل وما إلى ذلك عبر المستخدمين، وفقًا لتقرير أبل إينسايدر، وتتحدث براءة الاختراع أيضًا عن وجود مسئول يتمتع بامتياز للجهاز بأكمله، كما تفصل كيف يمكن لمستخدم واحد مرخص له أن يحدد ما قد يراه مستخدم آخر.

وقال التقرير إنه يناقش كيف أن النظام العادى، أو المستخدم المارق لا يمكنه الوصول إلى الموارد داخل SEP (معالج الجيب الآمن)، وتم تسجيل براءة الاختراع فى يناير 2016 مما يعنى أن أبل كانت تفكر فى توفير دعم المستخدم على أجهزة iOS لبعض الوقت.

جدير بالذكر دعمت أبل هواتف أيفون بميزة لتحذير المستخدمين من الموسيقى الصاخبة، والتى أطلقت عليها اسم Hearing Safety ، والتى تم إضافتها مع آخر تحديث لنظام iOS، حيث تُعلم ميزة "سلامة السمع" المستخدمين عند تجاوز حد " 7-day limit " الذي حددته منظمة الصحة العالمية ويخفض مستوى الصوت أيضًا، بحسب موقع TOI الهندى.