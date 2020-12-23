شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. طريقة حظر شخص ما وإلغاء حظره على واتس آب بأندرويد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوات حظر جهة اتصال على WhatsApp القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوات حظر جهة اتصال على WhatsApp 1. افتح WhatsApp.

2. اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى قائمة "المزيد من الخيارات"، وبعد ذلك، اضغط على "الإعدادات".

3. في قائمة الإعدادات، اضغط على "الحساب".

4. من قائمة الحساب، اضغط على "الخصوصية"، ثم "جهات الاتصال المحظورة".

5. من صفحة جهات الاتصال المحظورة، اضغط فوق رمز "إضافة" في الزاوية العلوية اليمنى.

6. ابحث أو حدد جهة الاتصال التي تريد حظرها.

طريقة بديلة: إذا كنت قد تحدثت مسبقًا مع جهة الاتصال، أو تلقيت رسالة من رقم غير معروف، فيمكنك حظرها مباشرة في الدردشة.

افتح الدردشة واضغط على النقاط الثلاث الرأسية، ومن هناك ، اضغط على "المزيد" ، ثم على "حظر".



كيفية إلغاء حظر جهة اتصال على WhatsApp كيفية إلغاء حظر جهة اتصال على WhatsApp 1. من شاشة WhatsApp الرئيسية، اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى قائمة "المزيد من الخيارات"، وبعد ذلك، اضغط على "الإعدادات".

2. في قائمة الإعدادات، اضغط على "الحساب"، ثم اضغط على "الخصوصية"، ثم على "جهات الاتصال المحظورة".

3. اضغط على اسم جهة الاتصال المحظورة.

4. ثم اضغط على "إلغاء حظر (اسم جهة الاتصال)".

طريقة بديلة: يمكنك أيضًا البحث عن جهة الاتصال التي حظرتها، افتح الدردشة، اضغط على اسم جهة الاتصال، ثم اضغط على "إلغاء الحظر".