شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تكنولوجية هندية تمدد العمل بالمنزل حتى أبريل 2021 على غرار أبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مددت شركة Wipro الهندية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات العمليات التجارية العمل من المنزل لموظفيها حتى يوم الأحد 4 إبريل من العام المقبل، وأكدت ويبرو لموقع TOI إن هذا تم مع مراعاة سلامة ورفاهية الموظفين، وقالت: "حتى الآن، ما يقرب من 98٪ من موظفينا يعملون من المنزل"، حيث تعد Wipro واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في قطاع المعلومات، كما تعتبر ثالث أكبر منتج للبرمجيات التكنولوجيا في الهند.

وبحسب التقرير، فلدى ويبرو حوالي 180 ألف موظف، فيما تأتى هذه الخطوة على غرار ما قامت به العديد من شركات التكنولوجيا حول العالم تجاه فيروس كورونا وتطبيق سياسة العمل من المنزل، فعلى سبيل المقال قالت Infosys مؤخرًا إن موظفيها سيعودون إلى مكاتبها "بطريقة مستدامة" في الأشهر المقبلة، حيث قالت Infosys إن 99٪ من قوتها العاملة تواصل العمل من المنزل.

وقد أعلنت العديد من الشركات متعددة الجنسيات للتكنولوجيا عن تمديد العمل من المنزل، حيث كتب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل "ساندر بيتشاى" مؤخرًا إلى أن الموظفين يمكنهم الاستمرار في العمل من المنزل حتى سبتمبر في العام المقبل، فيما قامت كل من شركتى فيس بوك وNetApp بتمديد العمل من المنزل حتى يوليو 2021.

ولا تتوقع أبل أيضًا عودة معظم الموظفين إلى المكتب حتى يوليو، وقال بريد بيتشاي: "هدفنا هو منح موظفي جوجل في كل مكان خيار العودة بمجرد الظروف المحلية السماح، ومن المشجع أن نرى أنه في بعض أجزاء من Apac وEMEA، فإن موظفي جوجل قد عادوا بالفعل إلى المكتب، ولعل المناطق الأخرى ليست بعيدة جدًا، لذا لمساعدة هؤلاء موظفي جوجل على التعامل مع حالة عدم اليقين التي لا تزال تنتظرهم، سنكون رعاية خيار العمل التطوعي من المنزل حتى الأول من سبتمبر ".