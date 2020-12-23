شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شخصية "بلاك بانثر" متاحة الآن بلعبة Fortnite.. جربها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack ، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.
يبدو من المحتمل أنه كان من المقرر إطلاق الجلد الخاص بـ "بلاك بانثر" الموسم الماضي ولكن تم تأجيله بعد وفاة تشادويك بوسمان، الذي لعب دور البطل الخارق في الفيلم الذى صدر عام 2018.
تخطط Marvel لتكملة فيلم "بلاك بانثر"، والتي من المقرر أن تظهر لأول مرة في عام 2022، لكنها لن تعيد صياغة شخصية بوسمان للفيلم.
يركز أحدث موسم في Fortnite بشكل أساسي على صائدي الجوائز المختلفين الذين ينضمون إلى عالم اللعبة.
بينما ابتكرت Epic عددًا من الشخصيات الأصلية لتمرير معركة هذا الموسم، يمكنك أيضًا أن تلعب دور الماندالوريان، وحتى يمكن أن يكون Baby Yoda يطفو بجوارك في كبسولته إذا وصلت إلى المستوى 100.
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