شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات اللياقة وأجهزة تتبع الأنشطة ترفع النشاط البدنى بمعدل 1850 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن تطبيقات اللياقة البدنية للهواتف الذكية وأجهزة تتبع الأنشطة التي يمكن ارتداؤها تعزز بالفعل مستويات النشاط البدني بمعدل 1850 خطوة في اليوم، فبعد تحليل بيانات 7454 شخصًا، كانت التطبيقات وبرامج التعقب التي تضمنت رسائل نصية تتضمن مطالبات وإشارات وميزات أكثر تخصيصًا، هي الأكثر فعالية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شهد هذا العام ارتفاعًا هائلاً في شعبية تطبيقات اللياقة البدنية لاستيعاب إغلاق الصالات الرياضية، وقضاء فترات طويلة من الوقت في المنزل بسبب فيروس كورونا، على سبيل المثال، ووصل تطبيق Couch to 5k المدعوم من هيئة الصحة الوطنية البريطانية إلى ما يقرب من مليون عملية تنزيل في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من الإغلاق وحده.

تساعد متتبعات النشاط مثل FitBit وتطبيقات اللياقة البدنية على تعزيز مستويات النشاط البدني بمقدار صغير إلى متوسط، ولكن حتى التحسن الطفيف أفضل بكثير من لا شيء.

يقول الخبراء الأستراليون إنه قد يكون من المفيد تقديمها بوصفة طبية للمرضى الذين يجب عليهم الحصول على لياقة بدنية أو خفض قلة النشاط أو فقدان الوزن.

وقال الخبراء في ورقتهم المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي: "تبدو التدخلات باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية أو أجهزة تتبع الأنشطة واعدة من منظور سريري وصحي عام، مما يعزز زيادة كبيرة في عدد الخطوات بمقدار 1850 خطوة في اليوم ''.

كما أنه بالنظر إلى الانتشار الواسع والمتزايد للهواتف الذكية، يمكن حتى للتحسينات المتواضعة في النشاط البدني أن تحدث تأثيرات كبيرة على مستوى السكان، فعلى الصعيد العالمي، أكثر من ربع البالغين لا يستوفون مستويات النشاط البدني الموصى بها.

ويمثل عدم النشاط البدني سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم ويُعتقد أنه يكلف مليارات الدولارات كل عام.

وتتضمن بعض الاستراتيجيات الأكثر فاعلية لزيادة النشاط البدني تقنيات تغيير السلوك، مثل المراقبة الذاتية والتعليقات، والتي يمكن أن توفرها تطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة تتبع الأنشطة القابلة للارتداء.