وزير قطاع الأعمال يعلن موعد وسعر أول سيارة كهربائية في مصر

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن موعد وسعر طرح أول سيارة كهربائية في مصر.

وقال توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تحديد سعر السيارة الكهربائية، لافتاً إلى أن متوسط سعرها قد يصل إلى 310 آلاف جنيه.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه تم اختيار سيارة أصلها يابانى توفيراً للوقت في التجارب، مشيراً إلى أن العقود جاهزة للتوقيع.

وأشار إلى أن خط الإنتاج سيأتي كله من الصين وسيتم تركيبه في مصر، موضحاً أن المصنع سيعمل بطاقة 50 ألف سيارة وسوف نبدأ بـ 25 ألف سيارة.

وعن موعد طرحها بالأسواق، قال توفيق إن أول سيارة كهربائية في مصر ستكون في شوارع القاهرة في ديسمبر 2021، مضيفاً أنه سيتم طرحها بالسوق المصري للجميع نصفها للأساطيل الحكومية والهيئات الاقتصادية.